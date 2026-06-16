Serena Williams spielte ihr erstes Match seit fast vier Jahren Pause und unterlag mit ihrer Partnerin Karolina Muchova im Doppel-Achtelfinale gegen Giuliana Olmos und Erin Routliffe.

Serena Williams feiert Comeback in Berlin , aber Leistung ist wechselhaft. Die 44-jährige Amerikanerin spielte ihr erstes Match seit fast vier Jahren Pause und unterlag mit ihrer Partnerin Karolina Muchova im Doppel-Achtelfinale gegen Giuliana Olmos und Erin Routliffe.

Williams macht einen fitten Eindruck, ihre Grundlinien-Schläge sind kraftvoll, aber die Beinarbeit ist nicht mehr so gut wie früher. Sie konzentriert sich aufs Doppel, da sie im Einzel zu viele Meter zurücklegen müsste. Das Comeback ist nicht ohne Frust abgelaufen, Williams hatte gesagt, sie sei es leid, zu Hause herumzusitzen und ihre Kinder hätten den Sommer über schulfrei. Sie wird abreisen und sich auf das nächste Turnier vorbereiten: Wimbledon.

Dort erhielt sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Venus eine 'Wild Card' für das Doppel-Turnier. Zusammen gewannen sie als Duo 14 Grand-Slam-Turniere und dreimal Olympia-Gold. Um eine 'Wild Card' im Einzel hatte sich Serena Williams für Wimbledon nicht beworben. Der Dienstag war auch ein Erfolg für die Hamburgerin Eva Lys, die im Erst-Runden-Match die Polin Magdalena Frech in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3 besiegte.

Sie trifft im Achtelfinale auf die Ukrainerin Elina Svitolina. Lys freut sich über das Serena-Comeback: 'Es ist unfassbar gut für den Sport. Sie ist so eine prägende Persönlichkeit und hat so ein Vermächtnis. Das bringt große Aufmerksamkeit für das Damen-Tennis, was immer großartig ist.





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