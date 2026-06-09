Serena Williams feiert erfolgreiches Comeback im Doppel in London

Serena Williams gewinnt an der Seite von Victoria Mboko ihr erstes Match seit den US Open 2022. Die 43-Jährige zeigt sich in Topform und plant weitere Turniere.

Serena Williams hat ihr erstes Match seit den US Open 2022 gewonnen. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin trat im Doppel an der Seite der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko an.

Gemeinsam besiegten sie die Paarung Erin Routliffe und Nicole Melichar-Martinez mit 7:6, 6:2. Williams zeigte sich in bestechender Form: In einem weißen Oberteil und rosa Röckchen wirkte sie wie zu ihren Glanzzeiten.

'Es hat so viel Spaß gemacht mit Vicky zu spielen', sagte die 43-Jährige. 'Wir haben nie zusammen gespielt, aber es fühlte sich so natürlich an. Es war so lustig.

' Der Hauptgrund für ihr Comeback sei schlichtweg Langeweile gewesen: 'Ich hatte nichts Besseres zu tun, als zu Hause zu sitzen. Also sagte ich mir: warum nicht?

' Im Stadion verfolgten ihre Familie, Ehemann Alexis Ohanian und die Töchter Olympia (8) und Adira River (2), das Spiel. Überraschend ist, dass Williams bei diesem Turnier in London zum ersten Mal überhaupt antritt.

'Ich habe nie hier gespielt. Es fühlt sich besonders an', erklärte sie.

Allerdings tritt die viermalige Olympiasiegerin nur im Doppel an, nicht im Einzel. Ihre Partnerin Mboko, 25 Jahre jünger als sie, könnte locker ihre Tochter sein. Die Kanadierin, bereits Nummer 9 der Welt im Einzel, zeigte sich begeistert: 'Ich fühle mich so geehrt, mit ihr zu spielen. Das ist ein Privileg.

Ich hatte so viel Spaß. Jetzt wollen wir mehr.

' Vielleicht setzen die beiden ihre Zusammenarbeit auch in Berlin fort? Serena Williams ist für das Turnier kommende Woche gemeldet, ebenfalls im Doppel. Ihre Partnerin in der deutschen Hauptstadt steht noch nicht fest. Zunächst muss sie nun im Viertelfinale in London antreten.

Mögliche Gegnerin dort: die Stuttgarterin Laura Siegemund (38) mit ihrer kanadischen Partnerin Leylah Fernandez (23). Deren Partie dauert noch an. Ob Williams dann Ende Juni beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon aufschlägt, ist noch offen. Die Fans würden es sich wünschen.

Die Tennisszene ist gespannt, ob die Amerikanerin ihre beeindruckende Karriere mit weiteren Erfolgen krönen kann. Ihr Comeback zeigt einmal mehr ihre ungebrochene Leidenschaft für den Sport und ihre Fähigkeit, auch nach langer Pause auf höchstem Niveau zu spielen. Die Begeisterung der Zuschauer und die positive Resonanz lassen darauf hoffen, dass Williams noch einige Auftritte auf der Tour haben wird. Ihre physische Verfassung scheint hervorragend, und die Erfahrung mit der jungen Partnerin Mboko eröffnet neue Perspektiven für das Doppel.

Es bleibt abzuwarten, wie weit sie in diesem Turnier kommen wird und ob sie ihren Fans weitere Highlights bescheren kann





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serena Williams Comeback Doppel Tennis Victoria Mboko

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Williams-Comeback auch im Einzel? 'Muss noch mehr trainieren'Nach ihrer aufsehenerregenden Comeback-Ankündigung im Doppel hält sich die Tennisikone weitere Optionen offen.

Read more »

Niederbayer Vincent Reisach gewinnt im Doppel bei French OpenVincent Reisach vom TC Rot-Weiß Straubing holt sich zusammen mit dem Düsseldorfer Jamie Mackenzie den Grand Slam-Titel im Junioren-Doppel. Sebastian Schießl gewinnt den Bayerischen Meistertitel.

Read more »

„Meinen Kindheitstraum erfüllt“: Doppel-Olympionikin Burghardt beendet ihre einzigartige KarriereSprinterin Alexandra Burghardt, gefeiert für Olympia-Medaillen im Sprint und Bob, hört auf. Die 32-Jährige spricht über ihren Kindheitstraum und die Gründe für ihren Rücktritt.

Read more »

Alexandra Burghardt beendet legendäre Karriere: Doppel-Olympiamedaillengewinnerin schlägt neues Kapitel aufDie deutsche Athletin Alexandra Burghardt, die als eine von nur zwei Sportlerinnen in Deutschland bei Sommer- und Winterspielen olympische Medaillen gewann, beendet ihre Karriere. Nach Silber im Bob 2022 und erfolgreichen Sommerspielen 2021 in Tokio zieht sie sich mit 32 Jahren vom Profisport zurück. Der Entscheid folgt nach einer bewussten Umorientierung und dem Wunsch nach neuen Lebensperspektiven jenseits des Sports.

Read more »