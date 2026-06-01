Serena Williams kehrt nach 18 Jahren nach Berlin zurück - Deutschland-Comeback bei WTA-Turnier

Die Tennislegende Serena Williams gibt nach ihrem offiziellen Rücktritt 2022 ihr Comeback auf deutschem Boden. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin wird beim WTA-Event in Berlin antreten und hat dafür eine Wildcard für das Doppel erhalten. Ihre Schwester Venus startet eine Woche darauf in Bad Homburg. Beide Spielerinnen prägten eine Ära im Damen-Tennis und kehren nach langen Abwesenheiten in die deutsche Hauptstadt zurück.

Serena Williams , eine der größten Tennis spielerinnen aller Zeiten, kehrt nach 18 Jahren Abstinenz in die deutsche Hauptstadt zurück. Wie im Podcast des ehemaligen Profis Andy Roddick bekannt wurde, soll die 23-malige Grand-Slam-Siegerin eine Wildcard für das Doppel beim anstehenden Turnier in Berlin beantragt haben.

Turnierdirektor Aljoscha Thron zeigte sich zu dem Thema zunächst zurückhaltend, jedoch bestätigen unabhängige Quellen die Informationen aus den USA. Ihr letztes Spiel auf deutschem Boden bestritt Williams gemeinsam mit ihrer Schwester Venus im Oktober 2008 in Stuttgart, wo sie in der zweiten Runde gegen die Chinesin Li Na ausschied. Nun, viele Jahre später, markiert ihr Comeback nicht nur eine persönliche Rückkehr, sondern auch ein symbolisches Ereignis für den gesamten Frauen-Tenniszirkus.

Die 41-jährige Amerikanerin, die zwischen 2002 und 2017 insgesamt 23 Grand-Slam-Titel gewann und vier olympische Goldmedaillen errang, wird bereits in der kommenden Woche beim traditionsreichen Rasenturnier im Londoner Queen's Club antreten. Dort teilt sie sich das Doppel mit der jungen Kanadierin Victoria Mboko. Es ist jedoch Berlin, das im Mittelpunkt ihres Deutschland-Comebacks steht. Mit der erneuten Teilnahme am WTA-Event in der Hauptstadt kehrt sie an einen Ort zurück, der bereits seit Jahrzehnten zu den festen Stationen im Tenniskalender gehört.

Das Steffi-Graf-Stadion, benannt nach der deutschen Tennislegende, wird damit erneut Bühne für eine der prägendsten Figuren des Sports. Williams' Karriere war stets von Dominanz, aber auch von langen Verletzungspausen und dem Wunsch nach einem Leben jenseits des Platzes geprägt. Nach ihrem offiziellen Rücktritt nach den US Open 2022, wo eine glamouröse Abschiedsfeier stattfand, schien das Kapitel Tennis endgültig geschlossen. Doch die zweifache Mutter nutzte die Zeit, um sich körperlich und mental zu regenerieren.

Trainingsbilder, die in jüngster Zeit auftauchten, zeigen sie in beeindruckender Form, nahezu so athletic wie in ihren besten Jahren. Ihr Comeback ist damit nicht nur ein Nostalgie-Akt, sondern ein statement ihrer anhaltenden Leidenschaft und ihres Wettbewerbsgeistes. Die gesamte Tenniswelt blickt gespannt auf dieses Experiment. Mit Serena Williams geht eine Ära zu Ende, die von Rivalinnen wie Maria Sharapova oder den eigenen Venus Williams geprägt war.

DieseGeneration hat den Sport global populär gemacht und neue Maßstäbe gesetzt. Ihr Weg von den Tennisplätzen auf den roten Teppich und nun zurück, verdeutlicht die einzigartige Position, die sie innehat. Gleichzeitig wird ihr Comeback als Katalysator für gesteigerte Aufmerksamkeit und Zuschauerinteresse bei den anstehenden Rasen- und Hartplatz-Turnieren erwartet.

Zudem bietet das Event die Gelegenheit, die Kontinuität des deutschen Tennissports zu feiern. Die Verbindung von Williams' Rückkehr mit der historischen Stätte des LTTC Rot-Weiß, wo bereits 2008 ihr vorläufiger Abschied stattfand, unterstreicht die Bedeutung des Clubs als internationales Tennis-Zentrum. Während die neue Turnierleitung unter Aljoscha Thron modernere Wege geht, bleibt die Faszination für die großen Namen unverändert. Für das Publikum in Berlin wird es ein besonderes Wiedersehen mit einer Ikone, deren Einfluss weit über sportliche Ergebnisse hinausgeht.

In London wird Williams zunächst an der Seite von Victoria Mboko spielen, einer aufstrebenden Nachwuchsspielerin, die von der Erfahrung der alten Masters profitieren dürfte. In Berlin hingegen wird erwartet, dass sie mit einer weiteren Partnerin antritt, möglicherweise sogar mit ihrer Schwester Venus, die eine Woche später ihr eigenes Comeback in Bad Homburg feiert. Diese familiäre Komponente fügt der Geschichte eine weitere emotionale Ebene hinzu.

Beide Schwestern haben die Tennisgeschichte maßgeblich geschrieben und ihr Weg zurück auf die Profi-Tour ist mehr als ein bloßer sportlicher Versuch - es ist eine Hommage an eine beispiellose Karriere und eine inspirierende Botschaft an die nächste Generation





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