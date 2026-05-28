Serena Williams kehrt zum Tennis zurück

Serena Williams wird mit der Kanadierin Victoria Mboko im Doppel antreten. Sie hat sich bereits vor vielen Wochen ins harte Training eingestiegen und zeigt sich offensichtlich in Top-Verfassung. Ihre letzte Partie spielte sie bei den US Open 2022, als sie in der 3. Runde ausschied. Ihre Schwester Venus gab bereits 2025 ihr Comeback und es ist möglich, dass die Williams-Schwestern wieder gemeinsam im Tenniszirkus unterwegs sind.

Am 8. bis 14. Juni wird Serena Williams mit der Kanadierin Victoria Mboko im Doppel antreten. Dies ist bereits sicher, da sie eine Wildcard beantragt hat.

Ihre letzte Partie spielte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin bei den US Open 2022, als sie in der 3. Runde ausschied. Damit wären die Williams-Schwestern wieder gemeinsam im Tenniszirkus unterwegs, nachdem Venus bereits 2025 ihr Comeback gab. Über Serenas Rückkehr war seit Monaten spekuliert worden, da sie sich vor sechs Monaten im Pool der Sportler angemeldet hat, die mit Dopingtests rechnen müssen.

Das ist die Grundvoraussetzung, um wieder professionell Tennis zu spielen. Williams ist schon vor vielen Wochen ins harte Training eingestiegen. Bilder von Auftritten bei Galas zeigen, dass sie offensichtlich in Top-Verfassung ist. Mit Alycia Parks, der Nummer 79 der Welt, übt sie schon länger.

Im März veröffentlichte sie ein Video vom Training. Die ehemalige Nummer 1, Naomi Osaka, traf Williams bei der Met Gala in New York. Naomi Osaka sagte, sie freue sich darauf, Serena wieder auf dem Platz zu sehen. Madison Keys, Australian-Open-Siegerin 2025, sagte, Serenas Spiel ist einfach gut für den Tennissport.

Vielleicht spielen die Williams-Schwestern ja auch mal zusammen wieder ein Turnier. Die Rückkehr von Serena Williams zum Tennis ist ein großer Ereignis für die Tenniswelt. Sie ist eine der größten Tennisstars aller Zeiten und ihre Rückkehr wird sicher viele Fans begeistern. Serena Williams hat sich bereits vor vielen Wochen ins harte Training eingestiegen und zeigt sich offensichtlich in Top-Verfassung.

Sie wird mit der Kanadierin Victoria Mboko im Doppel antreten und ihre letzte Partie spielte sie bei den US Open 2022, als sie in der 3. Runde ausschied. Ihre Schwester Venus gab bereits 2025 ihr Comeback und es ist möglich, dass die Williams-Schwestern wieder gemeinsam im Tenniszirkus unterwegs sind. Die Rückkehr von Serena Williams zum Tennis ist ein großer Ereignis für die Tenniswelt.

Sie ist eine der größten Tennisstars aller Zeiten und ihre Rückkehr wird sicher viele Fans begeistern. Serena Williams hat sich bereits vor vielen Wochen ins harte Training eingestiegen und zeigt sich offensichtlich in Top-Verfassung. Sie wird mit der Kanadierin Victoria Mboko im Doppel antreten und ihre letzte Partie spielte sie bei den US Open 2022, als sie in der 3. Runde ausschied.

Ihre Schwester Venus gab bereits 2025 ihr Comeback und es ist möglich, dass die Williams-Schwestern wieder gemeinsam im Tenniszirkus unterwegs sind. Serena Williams ist eine der größten Tennisstars aller Zeiten und ihre Rückkehr wird sicher viele Fans begeistern. Sie wird mit der Kanadierin Victoria Mboko im Doppel antreten und ihre letzte Partie spielte sie bei den US Open 2022, als sie in der 3. Runde ausschied.

Ihre Schwester Venus gab bereits 2025 ihr Comeback und es ist möglich, dass die Williams-Schwestern wieder gemeinsam im Tenniszirkus unterwegs sind





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