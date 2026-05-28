Serena Williams kehrt zurück: Williams-Schwestern im Doppel antreten

Serena Williams kehrt nach sechs Monaten in den Tennis-Zirkus zurück und wird ab dem 8. bis 14. Juni im Doppel mit Victoria Mboko antreten. Die Williams-Schwestern, Venus (45) und Serena (39), werden gemeinsam auf den Court zurückkehren, nachdem Venus bereits 2025 ihr Comeback gab. Serenas Rückkehr wird von Naomi Osaka, Madison Keys und vielen anderen Fans erwartet.

Die Williams-Schwestern , Venus (45) und Serena (39), werden ab dem 8. bis 14. Juni im Doppel antreten. Serena hat bereits vor einigen Wochen ins harte Training eingestiegen und trainiert regelmäßig mit Alycia Parks, der Nummer 79 der Welt.

Naomi Osaka, die ehemalige Nummer 1, traf Serena bei der Met Gala in New York und zeigte großes Interesse an einem Wiedersehen. Madison Keys, Australian-Open-Siegerin 2025, äußerte sich begeistert über Serenas Rückkehr. Es spekuliert seit Monaten über Serenas Rückkehr, nachdem sie sich vor sechs Monaten im Pool der Sportler angemeldet hat, die mit Dopingtests rechnen müssen. Serenas Spiel ist für den Tennissport von großer Bedeutung, und viele Fans freuen sich auf ihr Wiedersehen





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