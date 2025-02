Serena Williams' Überraschungsauftritt beim Super Bowl: Ein Tanz gegen Ex-Freund Drake

Der 59. Super Bowl bot neben einem sportlich spannenden Finale auch eine Überraschung in der Halftime-Show. Serena Williams tanzte während des Auftritts von Kendrick Lamar, der einen Zusammenschnitt seiner Hits präsentierte, ein Disstrack gegen Williams' Ex-Freund Drake. Williams' Auftritt wurde von den Zuschauern und Social Media gefeiert.

Der 59. Super Bowl bot nicht nur sportlich eine Mega-Überraschung, sondern auch in der Halftime-Show gab es einen Wow-Effekt. Serena Williams tauchte unerwartet auf und tanzte während des Auftritts von Kendrick Lamar neben einer Laterne, die auf dem Spielfeld stand. Ein ausgeklügelter Show-Move, der für großes Staunen im Stadion sorgte. Denn damit trat sie einer Ex-Affäre auf den Schlips.

Und plötzlich war sie mittendrin, unter einer Armee von Tänzern versteckt: Serena Williams - auf der wohl größten sportlichen Bühne der USA. Nein, die Tennis-Legende ist nicht zum American Football übergelaufen. Einen persönlichen Hintergrund hat ihr Auftritt allerdings dennoch. Der Rapper Kendrick Lamar performte einen Zusammenschnitt seiner größten Hits und der wohl erfolgreichste, weil mit zwei Grammys ausgezeichnet, ist 'Not Like Us'. Das Lied ist allerdings ein Disstrack gegen Williams' ehemaligen engen Begleiter Drake. Drake hatte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin in mehreren seiner Songs wenig schmeichelhaft erwähnt. Offiziell zusammen waren sie nie, innig zusammen gesehen wurden sie allerdings häufig. Die Romanze wurde Berichten zufolge von Williams beendet. Drake soll die Tennis-Legende daraufhin gestalkt haben.Jetzt die verspätete Rache von Williams. Im Cheerleader-Outfit führte sie pünktlich zum Einstieg des Disstracks gegen Drake einen flotten Tanz auf - ähnlich wie bei ihrem legendären Siegestanz im gewonnenen Olympia-Finale 2012 gegen Maria Sharapova. Ihre Tanzeinlage ging in den sozialen Medien viral. Cameo-Auftritte von Sängern sind beim Super Bowl nicht unüblich, dass ein Sportstar in der Halftime-Show mitwirkt allerdings schon. Das Spiel war ähnlich spektakulär wie Williams' Auftritt. Die Philadelphia Eagles überrollten den amtierenden Champion aus Missouri, die Kansas City Chiefs, regelrecht und gewannen mit 40:22. Für die Eagles war es nach 2017 der erst zweite Titel überhaupt.





