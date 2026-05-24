Serengeti-Park: Europas größter Safaripark bietet atemberaubende Shows und Freizeitpark

Der Serengeti-Park in Hodenhagen ist ein einzigartiger Safaripark, der eine Kombination aus Nationalpark und Zoo bietet. Hier können Besucher atemberaubende Shows erleben und einen Freizeitpark mit vielen Fahrgeschäften besuchen. Der Park bietet auch eine naturnahe Umgebung, in der die Tiere frei laufen können.

Im Herzen Niedersachsens, in Hodenhagen, liegt Europas größter und einzigartiger Safaripark – der Serengeti Park. Den über 2000 frei laufenden Wildtieren bietet der Serengeti-Park ein naturnahes Zuhause.

In zahlreichen und großzügigen befahrbaren Landschaftsanlagen kann man den Tieren bei einer Safari hautnah begegnen. Der Serengeti-Park bietet neben der Kombination aus Nationalpark und Zoo auch atemberaubende Shows sowie einen Freizeitpark mit vielen Fahrgeschäften – ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein! Pünktlich zum traumhaften Sommerwetter sollten Sie einen Besuch unbedingt auf Ihre Wunschliste setzen.

Vor allem, weil Sie und Ihre familiäre Begleitung am Wochenende vom Serengeti-Park exklusiv mit BILDplus ab 13.30 Uhr freien Eintritt mit dem BILDplus Vorteils-Coupon an der Kasse erhalten. Der Serengeti-Park ist einzigartig, da er eine Kombination aus Nationalpark und Zoo bietet. Hier können Besucher atemberaubende Shows erleben und einen Freizeitpark mit vielen Fahrgeschäften besuchen. Der Park bietet auch eine naturnahe Umgebung, in der die Tiere frei laufen können.

Der Besuch im Serengeti-Park ist ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Die Besucher können den Tieren bei einer Safari hautnah begegnen und atemberaubende Shows erleben. Der Freizeitpark bietet viele Fahrgeschäfte, die für Groß und Klein geeignet sind. Der Serengeti-Park ist ein perfekter Ort für Familien, die eine unvergessliche Erfahrung machen möchten.

Der Park bietet auch eine naturnahe Umgebung, in der die Tiere frei laufen können. Der Besuch im Serengeti-Park ist ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Die Besucher können den Tieren bei einer Safari hautnah begegnen und atemberaubende Shows erleben





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