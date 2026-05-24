Serengeti-Park Hodenhagen bietet freien Eintritt an

Der Serengeti-Park Hodenhagen bietet auf 220 Hektar eine einzigartige Erfahrung für Besucher. Hier können sie 2000 wilden und exotischen Tieren hautnah begegnen und sich mit über 100 Attraktionen, Fahrgeschäften und einem bunten Showprogramm den Tag nicht langweilen.

Der Serengeti-Park Hodenhagen bietet auf 220 Hektar eine einzigartige Erfahrung für Besucher. Hier können sie 2000 wilden und exotischen Tieren hautnah begegnen und sich mit über 100 Attraktionen, Fahrgeschäften und einem bunten Showprogramm den Tag nicht langweilen.

Die Anreise wird noch erleichtert, wenn man sich schon zu Hause in die BILD-App einloggt und den Coupon-Code aufzuruft. Dies spart viel Zeit vor Ort und ermöglicht es allen, schneller an den Kassen zu gelangen. Der Coupon-Code ist jedoch nur gültig, wenn er in der App auf dem Smartphone vorgezeigt wird und nicht als Screenshot.

Außerdem gibt es mit BILDplus Chancen auf starke Gewinne. Durch exklusive Gewinnspiele und Aktionen kann man tolle Preise gewinnen. Der Serengeti-Park bietet auch eine einmalige Gelegenheit, den Park mit freiem Eintritt zu besuchen. Dies ist nur an den Aktionstagen am 30. und 31.

Mai 2026 ab 13:30 Uhr möglich. Die Aktion ist exklusiv mit BILD und BILDplus und kann durch Vorlage des digitalen Coupons an der Kasse eingelöst werden





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Serengeti-Park Hodenhagen Freier Eintritt Bildplus Gewinnspiele Aktionen

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