Sergej Barbarez: Stolz auf die Begeisterung für Bosnien in Nordamerika

Bosnien-Nationaltrainer Sergej Barbarez ist stolz auf die Begeisterung für seine Nationalmannschaft in Nordamerika. Er hat sich anfangs nicht bei Präsidenten zurückgemeldet, weil er nicht davon ausging, dass man ihn als Nationaltrainer will, sondern in einer anderen Rolle. Doch dann nahm er das Telefonat an und wurde gebeten, die Nationalmannschaft zu übernehmen.

Bosnien -Nationaltrainer Sergej Barbarez ist stolz auf die Begeisterung für seine Nationalmannschaft in Nordamerika . Er hat sich anfangs nicht bei Präsidenten zurückgemeldet, weil er nicht davon ausging, dass man ihn als Nationaltrainer will, sondern in einer anderen Rolle.

Doch dann nahm er das Telefonat an und wurde gebeten, die Nationalmannschaft zu übernehmen. Seine erste Amtshandlung war eine Reise nach Istanbul zu Bosnien-Legende Edin Dzeko, der den Daumen nach oben gehoben hat. Barbarez ist voll drin im Trainerjob und macht großen Spaß. Er hat richtig Bock auf die Aufgabe als Nationaltrainer und will in einem Land etwas bewegen.

Sollte diese wunderbare Zeit mal enden, kann er sich das auch bei einem Verein vorstellen. Er reizt auch die Bundesliga, sollte es als Bosnien-Coach nicht mehr weitergehen. Barbarez glaubt, dass sein Weg als Trainer noch lange nicht zu Ende ist





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