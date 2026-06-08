Sergio Leones epochales Gangsterepos 'Es war einmal in Amerika'

Der Film zeigt die Geschichte von Noodles und Max, die als Einwanderer während der Prohibition zum Mythos des amerikanischen Traums aufsteigen - und daran zerbrechen.

Sergio Leone s 'Es war einmal in Amerika' ist ein epochales Epos, das die Chronik einer Gangsterlaufbahn in den Vereinigten Staaten über mehrere Jahrzehnte spannt. Der Film, der zwischen 1982 und 1984 entstand und rund 13 Jahre Vorbereitungszeit benötigte, gilt als vielschichtigstes Werk des italienischen Regisseurs, der vor allem durch seine Spaghetti-Western Berühmtheit erlangte.

Mit einem Budget von 32 Millionen Dollar entstand ein fast vierstündiges Werk, das den amerikanischen Traum als perverses Märchen entlarvt. Leone selbst beschrieb sein Verhältnis zu den USA als 'Hassliebe' und erklärte, der Film blicke mit den Augen eines alten Europäers auf ein Land, das gleichzeitig lichtjahre entfernt sei. Die Handlung konzentriert sich auf die Freunde Noodles und Max, die als junge Einwanderer zur Zeit der Prohibition im Alkoholschmuggel reich werden.

Nach der Aufhebung des Spirituosen-Verbots steigen sie auf bezahlte Morde und Raubüberfälle um, bis der größte Coup - ein Überfall auf die nationale Schatzkammer - durch Noodles' Verrat scheitert. Erst 1968 holt die Vergangenheit Noodles wieder ein. Mit Robert De Niro in der Hauptrolle und James Woods als Max inszenierte Leone ein filmisches Puzzle aus berauschenden und teils ungeheuer brutalen Bildsequenzen, das eine Hommage an das klassische Hollywood-Kino darstellt.

Bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung 1984 wurde der Film vom Studio massiv gekürzt und verändert, was zu überwiegend negativen Kritiken führte. Erst im Laufe der Jahre erfolgte eine Neubewertung, und heute gilt 'Es war einmal in Amerika' als Meisterwerk und einer der bedeutendsten Filme der Kinogeschichte. ARTE zeigt den epochalen Film am Montag, 8. Juni, um 21.50 Uhr





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