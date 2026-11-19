Regen in Las Vegas verhinderte Rundenzeiten im ersten Training. Sergio Perez steht trotz fehlender Zeiten auf Platz 1 der FT1-Rangliste. Teamchef Marcin Budkowski hofft auf trockene Bedingungen.

Während des ersten Freien Trainings ( FT1) zum Großen Preis von Las Vegas sorgte das Wetter für eine statistische Besonderheit, da kein einziger Fahrer eine offizielle Rundenzeit erzielte. Der starke Regen verhinderte jeglichen fahrdynamischen Betrieb auf der Strecke, was dazu führte, dass die klassische Zeitwertung ausfiel. Stattdessen basiert die aktuelle FT1 -Rangliste ausschließlich auf der Reihenfolge, in welcher die Piloten die Boxengasse verlassen und die Piste betreten haben. In dieser reinen Reihenfolgewertung führt Sergio Perez die Liste an, da er der erste Fahrer war, der die Strecke erreichte, obwohl keine messbare Fahrleistung vorlag.

Perez führt ohne Zeit durch Regenpause

Die Platzierung von Sergio Perez an der ersten Stelle ist somit rein formal und resultiert nicht aus einer schnellen Fahrzeit. Cadillac-Teamchef Marcin Budkowski kommentierte diese Situation im Interview mit Sky mit einem Lachen und verwies darauf, dass das Team im FT1 in Las Vegas führte. Er betonte, dass dies eine gute Schlagzeile generiere, auch wenn der technische Hintergrund nur im zeitlichen Ablauf der Ausfahrt begründet liege. Die Situation verdeutlicht, wie unvorhersehbar die Bedingungen auf dem Stadtkurs in Las Vegas sein können und wie schnell sich technische Daten in reinen Ranglisten widerspiegeln können, wenn die physische Ausführung durch Witterung blockiert wird.

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Teamchefs erwarten Wetterbesserung im FT2

Marcin Budkowski hat seine Hoffnungen für den weiteren Verlauf des Wochenends klar artikuliert und äußerte den Wunsch nach mehr Fahrbetrieb im zweiten freien Training (FT2). Für das Team Cadillac ist es entscheidend, das Fahrzeug unter realen Bedingungen zu testen und die Setup-Einstellungen vorzunehmen. Budkowski verwies darauf, dass es vor dem Start des FT2 aufhören sollte zu regnen, um die notwendigen Daten für die Rennvorbereitung zu sammeln. Das Team beobachtet die Wetterentwicklung genau, um die Strategie für die nächsten Sessions anzupassen und potenzielle Risiken durch Nässe zu minimieren.

Trocknung der Strecke bei kühlen Temperaturen

Neben der Regenmenge stellt die Frage nach der Trocknung der Strecke eine zentrale Unsicherheit für die Teams dar. Marcin Budkowski fragte explizit, ob die Strecke bei den vorherrschenden niedrigen Temperaturen und dem geringen Windangebot überhaupt wieder trocken werden wird. Diese meteorologischen Bedingungen spielen eine entscheidende Rolle für die Reifenstrategie und die Fahrbarkeit des Pistenbelags. Ohne ausreichende Wärme oder Windzufuhr kann sich die Nässe auf der Asphaltoberfläche lange halten, was die Durchführung von Zeitversuchen stark beeinträchtigen oder sogar gefährden könnte. Die Teams müssen sich auf die Möglichkeit einstellen, dass auch das FT2 unter nassen Bedingungen stattfinden muss.

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Zeitplan und technische Vorbereitung

Der Große Preis von Las Vegas ist als Nachtrennen konzipiert, was aufgrund der neun Stunden Zeitverschiebung zu Europa zu ungewohnten Trainingszeiten führt. Das erste Training war bereits abgeschlossen, während das zweite Training um 05:00 Uhr MEZ gestartet ist. Trotz der späten Stunde wird das Programm der Medien und Teams an den Ort weitergeführt, um alle relevanten Informationen aus dem Fahrerlager in Las Vegas zu berichten. Journalisten wie Ruben Zimmermann begleiten die Veranstaltung, um über Stimmen, Bilder und Entwicklungen direkt von der Strecke zu informieren. Die technische und taktische Auswertung bleibt auch unter diesen erschwerten Bedingungen ein zentraler Bestandteil der Rennvorbereitung für die Teams.

Bedeutung der Rangliste für die Medienberichterstattung

Die aktuelle Darstellung der FT1-Rangliste ohne Rundenzeiten ist ein Sonderfall, der die Medienpräsenz beeinflusst. Durch die Nennung von Sergio Perez auf Platz 1 erhalten die Medien eine klare Struktur für die Berichterstattung, obwohl keine Leistungsdaten vorliegen. Diese Form der Rangliste dient primär der Orientierung und der zeitlichen Einordnung der Ereignisse. Für die Fans und Analysten ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass diese Position keine technische Überlegenheit bedeutet, sondern lediglich die Reihenfolge der Starts reflektiert. Die eigentliche Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge und Fahrer bleibt unbestimmt, bis ein Training unter trockenen Bedingungen durchgeführt wird. Die Aufmerksamkeit liegt nun darauf, wie die Teams die verpasste Trainingszeit kompensieren können.