Sergio Perez feiert 300. Grand-Prix-Start in Mexiko mit Rückschau auf Karrieremeilensteine

Ein Blick auf die wichtigsten Momente der Karriere von Sergio Perez, der beim Heimrennen in Mexiko seinen 300. Formel-1-Start feiert und dabei die 30-jährige Abstinenz mexikanischer Fahrer in der Königsklasse beendet hat.

Sergio Perez feiert beim Heimspiel in Mexiko seinen 300. Formel-1-Grand-Prix. Dies markiert den Eintritt in einen elitären Kreis, dem sich bislang nur sechs Fahrer in der Geschichte der Formel 1 angeschlossen haben.

Sergio Perez feiert 300. Formel-1-Grand-Prix

Der Pilot für Cadillac erreicht diesen bedeutenden Meilenstein in 300 Grand-Prix-Starts und feiert das Jubiläum ausgerechnet beim Rennen in seiner Heimat. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses blicken wir auf die zehn wichtigsten Momente der Karriere des 36-Jährigen zurück, der mit dem neuen Team Cadillac in dieser Saison erneut in die Königsklasse des Motorsports eingestiegen ist. Der Weg zur Formel 1 besaß für Perez eine ganz besondere historische Bedeutung, da er die 30-jährige Abwesenheit mexikanischer Fahrer in der Spitzenserie beendete.

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Sein Debüt verlief jedoch alles andere als reibungslos. Anfang 2010 schwanden seine Chancen auf ein Cockpit nach einem schwierigen Start in der GP2-Serie zusehends. Die Wende kam mit seinem Sieg im Hauptrennen von Monaco. Dieser Erfolg öffnete ihm auf Empfehlung von Maurizio Arrivabene die Türen zu Sauber.

Arrivabene, der damals die Ferrari Driver Academy leitete und später Teamchef in Maranello wurde, nahm Perez als eines der ersten Talente der Akademie unter Vertrag, neben Jules Bianchi. Sein offizielles Debüt gab er beim Großen Preis von Australien 2011 für Sauber unter der Führung von Monisha Kaltenborn und Peter Sauber. Der Mexikaner überraschte alle mit makellosen Reifenmanagement, fuhr von Startplatz 13 bis auf den siebten Rang und holte Punkte.

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Erste Punkte durch Disqualifikation

Bei der technischen Überprüfung stellten die Kommissare fest, dass der Heckflügel gegen das Reglement verstieß, was zur Disqualifikation führte. Daher mussten die ersten offiziellen Punkte bis zum Großen Preis von Spanien warten. Nur ein Jahr nach dem Debüt streifte Perez das Image des Paydrivers ab. Am 25.

März 2012 in Malaysia zeigte er unter extremen Nässebedingungen absolute Respektlosigkeit gegenüber Konkurrenten. Er führte über mehrere Runden an der Spitze und lieferte eine unerbittliche Rad-an-Rad-Jagd. In der Schlussphase rutschte er leicht heraus und verlor den Anschluss, konnte sich aber den zweiten Platz sichern. Dies bedeutete das erste Formel-1-Podium für Mexiko seit 41 Jahren.

Niki Lauda zog ihm respektvoll den Hut vor. Am 9. September 2012 sicherte sich Perez beim Großen Preis von Italien sein zweites Karriere-Podium. Von Startplatz zwölf fuhr er auf Rang zwei auf, überholte Fernando Alonso sieben Runden vor Schluss.

Meilensteine und Vertragsverpflichtungen

Lauda gratulierte ihm persönlich und lobte seine Leistung, die sogar Alonso überrascht hatte. Diese brillante Leistung in Monza diente als Katalysator für einen Vertrag bei McLaren. Trotz einer eher enttäuschenden Saison 2013 mit technischen Problemen und fehlenden Anpassungen an die Pirelli-Reifen, blieb Perez ein wichtiger Bestandteil der Geschichte.