Sergio Ramos übernimmt FC Sevilla: Ein emotionales Comeback als Eigentümer

Die Fußballlegende Sergio Ramos kauft seinen Jugendverein FC Sevilla, um den kriselnden Klub mit finanzieller Unterstützung eines Investmentfonds zurück an die Spitze zu führen.

Eine Sensation erschüttert die spanische Fußball welt: Sergio Ramos , einer der erfolgreichsten Verteidiger der Geschichte, schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Wie der renommierte Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat der mittlerweile 40-jährige Welt- und Europameister den Kauf des Erstligisten FC Sevilla initiiert.

Die notwendigen Dokumente seien bereits unterzeichnet, wobei lediglich noch die finale Zustimmung der beteiligten Anwälte aussteht. Für Ramos ist dieser Schritt weit mehr als eine reine Geschäftsentscheidung. Es handelt sich um eine emotionale Heimkehr zu dem Verein, in dessen Jugendakademie er seine ersten Schritte im Profifußball machte und wo er seinen Durchbruch feierte. Mit dieser Übernahme möchte Ramos einen Kreis schließen und seine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Andalusien unter Beweis stellen.

Sein Ziel ist es, den Verein, der ihn einst formte, wieder zu alter Größe und sportlichem Glanz zu führen. Die aktuelle Lage des FC Sevilla ist jedoch prekär. Der Klub befindet sich in einer tiefen sportlichen und finanziellen Krise, die ihn fast an den Rand des Abgrunds geführt hätte. In der Saison 2024/25 entgingen die Andalusier nur haarscharf dem Abstieg in die zweite spanische Liga, indem sie als Tabellensiebzehnter knapp über der Abstiegszone blieben.

Dieser Absturz ist besonders schmerzhaft, wenn man die glorreichen Zeiten der vergangenen Jahre betrachtet. Bis zum Jahr 2022 gelang es Sevilla, in einer beeindruckenden Serie sechzehnmal hintereinander unter den ersten zehn Plätzen der Tabelle zu landen, wobei sie in elf dieser Saisons sogar unter den Top-5 platziert waren. Die Kombination aus sportlichem Missmanagement und massiven finanziellen Schwierigkeiten hat den Verein jedoch geschwächt, was nun den Weg für einen privaten Investor wie Ramos ebnete.

Um das gewaltige finanzielle Volumen dieser Transaktion zu stemmen, arbeitet Sergio Ramos nicht alleine. Berichten von Canal Sur Radio zufolge kooperiert er eng mit dem Investmentfonds Five Eleven Capital. Die geschätzte Summe für die Übernahme des Klubs wird laut dem Medium AS auf einen Betrag zwischen 300 und 450 Millionen Euro geschätzt. Die Verhandlungen wurden mit hoher Diskretion und Intensität geführt.

So soll bei einem entscheidenden Treffen in einem Hotel in Sevilla auch der argentinische Geschäftsmann Martin Ink, ein Vertreter des Investors, anwesend gewesen sein. Begleitet wurde Ramos dabei von seinem Anwalt Julio Senn, verschiedenen Familienmitgliedern sowie den aktuellen Anteilseignern des Vereins. Es herrschte ein enormer Zeitdruck, da die Parteien eine Einigung bis Mai anstrebten. Hätten sie diesen Termin verpasst, hätten konkurrierende Angebote von anderen interessierten Investoren den Deal gefährden können.

Ramos ist jedoch kein Neuling in der Welt der Vereinsführung und Investitionen. Bereits zuvor zeigte er unternehmerisches Geschick im Fußballgeschäft, indem er Anteile am spanischen Viertligisten CD San Fernando 1940 erwarb, der sich in unmittelbarer Nähe von Sevilla befindet. Dort ist er nicht nur Mitbesitzer, sondern sitzt auch im Vorstand.

Besonders bemerkenswert ist die personelle Konstellation bei San Fernando: Monchi, der ehemalige Sportdirektor des FC Sevilla und eine Legende des Transfermarktes, fungiert dort als Präsident, während Ramos' Bruder Rene das Amt des Vizepräsidenten bekleidet. Diese Synergien könnten dem FC Sevilla in der Zukunft zugutekommen. Ramos selbst kehrte in der Saison 2023/24 noch einmal als Spieler nach Sevilla zurück und bestritt insgesamt 87 Spiele, in denen er zehn Tore erzielte.

Nach seinem letzten Engagement beim mexikanischen Klub CF Monterrey, wo er zuletzt in der Klub-WM glänzte, ist er seit Ende Dezember vereinslos. Nun wechselt er die Perspektive vom Spielfeld in die Vorstandsetage, um die Zukunft seines Herzensvereins aktiv zu gestalten





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergio Ramos FC Sevilla Übernahme La Liga Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UTG: Wie sich ein klassischer Versorger-Fonds heimlich in ein Data-Center-Wachstumsdepot verwandelt hatDer Utilities-Closed-End-Fund Reaves Utility Income Fund (UTG) hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Versorger-Portfolio zu einem wachstumsorientierten Data-Center- und Infrastruktur-Investmentvehikel

Read more »

Berlin & Brandenburg: Ein Jungstar schreibt Geschichte, ein Routinier sagt TschüssHerthas 16-jähriger 'Fintenkönig' Eichhorn knackt einen Rekord – und bleibt trotzdem stumm. Ein Ex-Kapitän sagt goodbye - zumindest auf dem Feld.

Read more »

Hertha BSC: Ein Jungstar schreibt Geschichte, ein Routinier sagt TschüssBerlin (bb) - Auch nach seinem historischen Tor durfte Herthas Jungstar Kennet Eichhorn keine Interviews geben. Noch immer versucht der Berliner

Read more »

Ein Feld voller Toter: Was ein Umbetter im Oderbruch ans Licht bringtJoachim Kozlowski birgt auf einem Acker die Gebeine von zehn Rotarmisten. Sie starben vor 81 Jahren bei der Schlacht um die Seelower Höhen.

Read more »