Sergios Leones letzter Meisterstreich: "Es war einmal in Amerika"

Sergio Leones epischer Kriminalfilm "Es war einmal in Amerika" ist ein opulentes und berührendes Historienkino, das nicht nur Genre-Fans anspricht. Der fast vierstündige Film erzählt die Geschichte von Freundschaft, Verrat und dem amerikanischen Traum in der Zeit der Prohibition und gilt als Meisterwerk. Aktuell ist der Film bei arte im Free-TV und in der Mediathek zu sehen, zudem in Streaming-Angeboten verfügbar. Die ausführliche Rezension würdigt die Vielschichtigkeit der Figuren und die gesellschaftskritische Dimension des Werks.

Schon in der Grundschule las er Kino-Sachbücher und baute sich parallel dazu eine Film-Sammlung auf. Klar, dass er irgendwann hier landen musste. Der letzte Meisterstreich einer legendären Regie-Ikone: Sergio Leone s epochales Kriminaldrama "Es war einmal in Amerika" ist ein opulentes, berührendes Stück Historienkino, das nicht nur Fans des Gangstergenres schauen sollten.

Es sollte sich als abschließender Film in der Vita eines begnadeten und immens einflussreichen Regisseurs herausstellen: Das fast vierstündige Kriminal- und Historien-Epos "Es war einmal in Amerika" stellt nicht nur für Fans des Gangsterkinos ein Muss dar, sondern ist aufgrund seiner gewaltigen Ambition eine dringliche Empfehlung für alle Filminteressierten. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, diesen brillanten Film in gebührender Qualität in die Finger zu kriegen: Die Blu-ray gibt es schon lange bloß auf dem Gebrauchtmarkt - aber wenigstens im Free-TV und Streaming wird man fündig!

"Es war einmal in Amerika" läuft heute, am 8. Juni 2026, ab 21.50 Uhr bei arte.

Zudem ist er in der arte-Mediathek und bei New York während der Prohibition: Das Alkoholverbot befeuert bloß das illegale Geschäft mit Hochprozentigem. Davon bekommen auch die Freunde Max (als Kind:) Wind, die eine Straßenbande in der Lower East Side anführen. Also beschließen sie, mit ihrer Truppe im Alkoholgeschäft mitzumischen. Dadurch stehlen sie kriminellen Vollprofis ihre Kundschaft, woraufhin die ruchlosen Vollblutgangster tödliche Konsequenzen ziehen!

Geschichte über Freundschaft, notgedrungen-gesetzlosen Einfallsreichtum, ruchlos-kriminelle Energie, Korruption, Drogen, Verrat und Ambition, in deren Folge Max und Noodles auseinandergerissen werden, wieder zusammenfinden und erneut auf die Probe gestellt werden. Denn während Max bemüht ist, sich mit den verbrecherischen Platzhirschen einig zu werden, folgt der impulsive Noodles zumeist seinem Drang nach Individualität. Und dann ist da noch Noodles' Schwärmerei für die ihn in Sachen Eigensinn sogar übertreffende Deborah.

(Nicht immer liegt in der Kürze die Würze: Eine der entscheidenden Stärken von "Es war einmal in Amerika" ist die Ausführlichkeit, mit der Leone von seinen Hauptfiguren, ihren Beziehungen untereinander, sowie vom Einfluss der sich verändernden Gesellschaft auf sie erzählt. Dadurch wachsen die Figuren zu mehrdimensionalen, filigran mit Schwächen und Charakterstärken ausgefüllten Persönlichkeiten heran, deren Schicksal ans Herz geht, empört und als ausdifferenzierter Kommentar auf die USA, die in ihnen gebotenen Möglichkeiten und ihre gewaltigen gesellschaftlichen Makel funktioniert.

Logisch, dass die massiv gekürzte US-Kinofassung mittlerweile nur noch einen mit verächtlichem Schnauben begrüßten Fauxpas der Filmhistorie darstellt. In der europäischen Kinofassung (und im Extended Director's Cut) ging das Kriminal- und Historienepos dagegen als Meisterwerk in die Geschichte ein.

Das Epos dient in seiner ausufernden Pracht zugleich als kummervoller Abgesang auf die Idee, der Amerikanische Traum gelte für alle - und doch lässt Leone die Geschichte nicht vollauf verbittern: Dadurch, wie er und Filmeditor Film über (den Versuch einer) Selbstreflexion und die (mitunter trügerische) Sehnsucht nach der Vergangenheit. Nicht aus einer nostalgischen Illusion heraus, dass das Gestern besser war - sondern schlicht, weil uns das, was zurückliegt, bereits bekannt ist und somit (flüchtig) komfortabel vorkommen kann.

Trotzdem verweigert Leone seinen verbrecherischen, gierigen und brutalen Figuren eine Heldenverehrung: Er lässt zwar vom Nektar geborgener Erinnerungen kosten, drängt aber letztlich zur Auseinandersetzung mit unverzeihlichen Entscheidungen sowie ungesühnten Verbrechen. So wird "Es war einmal in Amerika" letztlich zu einem durchdringlichen Werk voller Opulenz, Anspannung, Einfühlungsvermögen und Reue. Und auch der folgende Streaming-Tipp enthält melancholische, dramatische Nostalgie: * Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.

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