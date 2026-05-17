Serhou Guirassy bleibt? Ob ist bereits mal gedeckscht

Zwischen Bundesliga-Trainer Serhou Guirassy und seinem Trainer Ole Book scheint alles bestens zu sein. Während der Transfermarkt spekuliert, ob der Stürmer bis zum Ende des Vertragszeitraums bleibt oder bereits vorzeitig wechseln wird, sieht es beim BVB-Boss und dem Spieler gut aus.

gegen den SV Werder am letzten Bundesliga-Spieltag kommt es in den Katakomben zu einer bemerkenswerten Szene: Borussias Königsoldat Serhou Guirassy läuft nach dem Abpfiff im Trikot und auf gelben Socken durch die Interview-Zone, begleitet vom neuen Sport direktor Ole Book.

Spieler und Boss unterhalten sich auffallend gut gelaunt. Beide lachen, Book klopft seinem Torjäger mit der flachen Hand auf die Brust. Um ihm zu seinem Treffer im Spiel zu gratulieren? Oder war es sogar eine Verbrüderungs-Aktion für eine gemeinsame Zukunft?

Hintergrund: Guirassys Berater haben mehrfach auf dem Transfermarkt hinters Licht gesteckt, dass der Spieler den Verein trotz gültigen Vertrags bis 2028 gerne vorzeitig in diesem Sommer verlassen würde. Möglich macht dies auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 35 Millionen Euro, gültig für ausgewählte Top-Klubs. Besonders, dass es zwischen Guirassy und den BVB-Verantwortlichen weiterhin passt und, dass die Bosse zu Recht optimistisch sein dürfen, den Guineer über den Sommer hinaus zu halten.

Book hatte vor dem Spieltag bei "Sky" betont: "Wir haben großes Interesse daran, dass er auch nächstes Jahr bei uns spielt.

" Und: "Ich glaube, da gibt es bei ihm keine anderen Absichten. " Wahrheit oder nur Poker-Taktik? Fakt ist nur: Eine Entscheidung über die Guirassy-Zukunft ist noch nicht gefallen. Der Stürmer hat sich zu dem Thema auch noch nicht geäußert.

Gerüchte um einen Guirassy-Wechsel gegeben. Heißester Interessent ist derzeit offenbar Fenerbahçe Istanbul. Auch die AC Mailand war in den vergangenen Wochen genannt worden. Ein Modell für den BVB könnte zudem sein, Guirassy jetzt für eine lukrative Ablösesumme zu verkaufen und das Geld in eine wehrhafte Alternative mit größerem Potenzial zu investieren.

Guirassies Achterbahn-Saison: Auf der einen Seite hat er mit 22 Pflichtspieltreffern in 46 Spielen großen Anteil am BVB-Erfolg und an der Vizemeisterschaft in der Liga. Auf der anderen Seite durchlief er auch lange Tor-Krisen, sorgte mit Lustlos-Auftritten und teils fragwürdigen Trainings-Leistungen sogar für gehörigen Frust bei den Fans. Vergangenen Sommer hatte sich der BVB zum Ende der Transferperiode mit Fabio Silva verstärkt - vor allem, um weil im Falle Guirassy noch keine Klarheit herrschte





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Borussia Dortmund Serhou Guirassy Sportdirektor Ole Book Verbesserung Durch Fabio Silva Transfermarkt-Gerüchte

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