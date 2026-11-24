Serhou Guirassy äußert sich offen zu seiner Verletzung, dem Ballon d'Or und einer Vertragsverlängerung beim BVB. Der Top-Stürmer blickt auf den Kampf um die Meisterschaft.

Der torgefährliche Stürmer Serhou Guirassy von Borussia Dortmund hat in einem umfangreichen Interview mit BILD klarstellen, dass er und seine Mannschaft den Titelkampf um die deutsche Meisterschaft fest im Visier haben. Derzeit führt der BVB die Tabelle an und liegt zwei Punkte vor dem FC Bayern München, was die Ambitionen des Vereins unterstreicht. Guirassy betonte nach seinem jüngsten Auftritt bei der 2:2-Begegnung in München, dass die Spieler die Leistungsfähigkeit des Rivalen voll und ganz anerkennen und sich auf ihrem eigenen Weg konzentrieren wollen.

Genesungsprozess und körperliche Verfassung

Der 28-jährige Angreifer befindet sich aktuell in der Rehabilitation nach einer langwierigen Verletzung und möchte bezüglich seiner genauen fitnessbezogenen Daten nicht ins Spekulative abdriften. Eine einfache Prozentzahl, die seinen aktuellen Zustand widerspiegeln könnte, ist für ihn schwierig zu definieren, da selbst bei vollständiger Genesung ein Profi selten als wirklich hundertprozentig bereit durchgeht. Dennoch bestätigt er, dass es ihm deutlich besser geht und er langsam in den Prozess zurückfindet, wobei man hier im Verein nichts überstürzen wird. Er ist überzeugt, dass seine Rückkehr in die Startaufstellung nur erfolgen wird, wenn er sich sicher und bereit fühlt.

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Anerkennung und der Ballon d'Or als Traumziel

Guirassy räumt ein, dass er sich aufgrund seiner torreichen Leistungen in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Stürmern Europas zählt, sieht sich in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch auf Platz vier oder fünf der internationalen Szene. Er erklärt, dass die mediale Berichterheit oft von großen Fernsehsendern gesteuert wird, die bestimmte Namen wie Harry Kane oder Kylian Mbappé hervorheben, während andere Spieler dabei untergehen können. Es sei ihm jedoch egal, wie viele Talkrunden über ihn geführt werden, da sein Fokus darauf liege, seinen Job einfach zu machen und seine Karriere auf dem höchstmöglichen Niveau auszukosten.

Das Thema Ballon d'Or berührt ihn, da er diesen Preis bereits einmal in Betracht gezogen hat und glaubt, dass er vielleicht sogar schon früher dabei sein könnte. Er vergleicht dies mit Ousmane Dembélé oder Mbappé, die ebenfalls nicht immer wissen, ob sie am Ende den begehrten Pokal gewinnen werden. Für Guirassy geht es im Fußball immer um den Moment, und solange die Mannschaft eine großartige Saison spielt, kann alles passieren. Er arbeite weiterhin daran, so gut wie möglich zu sein und sich in jedem Spiel und jeder Saison über sich selbst zu lernen, um immer höher zu steigen.

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Titelambitionen und Respekt vor Bayern München

Nachdem der BVB in der vergangenen Saison nur Zweiter wurde, ist der Stürmer überzeugt, dass jetzt die richtige Zeit für den Meistertitel ist. Er weist darauf hin, dass man als Zweiter am Ende nichts gewinnt, weshalb die Motivation bei allen Beteiligten extrem hoch ist. Die Leistung beim Unentschieden in München hat bewiesen, dass Dortmund mit dem Tabellenzweiten mithalten kann, auch wenn das Spiel dort bekanntermaßen nicht einfach ist. Dennoch betont Guirassy, dass die Führung im Verein klug genug ist, nicht ständig über den Konkurrenten zu sprechen, sondern sich voll und ganz auf die eigene Mannschaft zu konzentrieren und die eigenen Spiele zu gewinnen.

Er vertraut darauf, dass der Verein auf dem Transfermarkt sehr gute Arbeit geleistet hat, um Spieler zu verpflichten, die den Fußball spielen wollen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn einige Top-Spieler den Klub in der vergangenen Saison verlassen haben, wurde präzise geschaut, wo Verbesserungen notwendig waren. Guirassy warnt jedoch davor, nachzulassen, da man schnell ein Spiel verlieren kann, wenn man nicht durchgehend auf hohem Niveau spielt.

Klare Ansagen zur Vertragsverlängerung

Bezüglich der Zukunft von Serhou Guirassy beim BVB wird deutlich, dass er niemand ist, der einen Wechsel erzwingen würde, obwohl sich im Fußball manchmal besondere Möglichkeiten ergeben. Er respektiert und schätzt den großen Einsatz, den der Verein damals getrieben hat, ihn trotz seiner Verletzung zu verpflichten. Eine Situation wie bei Karim Adeyemi, der zu Barcelona wechselte, hat sich auch für ihn angedeutet, doch am Ende muss es sowohl für den Spieler als auch für den Verein passen. Guirassy betont, dass das Verhältnis zur Vereinsführung sehr gut ist und beide Seiten direkt miteinander reden, was Missverständnisse vermeidet und Vertrauen schafft.