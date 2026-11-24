Der BVB trifft am 5. November auf Arsenal. Serhou Guirassy ist fit. Prime Video zeigt erstmals Progressive Actions. Details zur neuen Analysefunktion und den Aufstellungen.

Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund tritt am kommenden Dienstag, dem 5. November, im Londoner Osten zum Champions-League-Spiel beim englischen Spitzenklub Arsenal an. Ein wichtiges sportliches Signal geht vom BVB aus: Der angreifende Center-Forward Serhou Guirassy kehrt nach seiner Verletzungspause in den offiziellen Kader der Ersten Mannschaft zurück. Der 30-jährige Stürmer hatte sich am Anfang des Monats November bei der Partie gegen den spanischen Verein Real Betis eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen und steht seitdem nicht mehr auf dem Feld. Seine Rückkehr ist ein signifikanter Aufbau für die Offensive, da Guirassy für seine enorme Torgefahr und seine körperliche Dominanz bekannt ist.

Prime Video führt Progressive Actions ein

Für die Zuschauer, die das Match über den Streaming-Dienst Prime Video verfolgen, gibt es eine technische Neuerung auf der Sendeseite. Der Medienanbieter präsentiert dort erstmals die Funktion namens "Progressive Actions". Dieses neue Analysetool wurde entwickelt, um Spielzüge sichtbar zu machen, deren taktische Bedeutung in herkömmlichen Statistiken wie Toren oder Vorlagen oft untergeht. Während reine Scorergebnisse leicht zu erfassen sind, bleibt diearbeit von Spielern, die durch präzise Steilpässe mehrere Gegenspieler ausspielen oder den Ball sicher in gefährliche Zonen tragen, in klassischen Bewertungen meist unsichtbar.

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Damit dieser Unsichtbare unsichtbar bleibt, erkennt das System dieser speziellen Aktionen automatisch. Sobald ein Spieler eine solche Leistung vollbringt, blendet Prime Video eine spezifische Grafik direkt ins Fernsehbild ein. Diese Visualisierung zeigt den Startpunkt und den Endpunkt der Aktion an, benennt den beteiligten Akteur und berechnet exakt die Distanz, die er mit dem Ball überbrückt hat. Die gesammelten Daten werden über die gesamte Spieldauer hinweg aggregiert, sodass am Ende der Partie eine klare Übersicht entsteht, welcher Spieler sein Team am häufigsten in offensive Bedrohungslagen geführt hat. Laut Angaben von Prime Video basieren diese Kennzahlen auf modernen Analysemethoden, die auch von europäischen Spitzenklubs im Profibereich genutzt werden.

Wichtige Akteure im Kader gelistet

Im aktuellen Spieltagskader des BVB sind auch zwei weitere erfahrene Nationalspieler verzeichnet. Sowohl Mats Hummels als auch Christoph Kramer sind für das wichtige Auswärtsspiel in London nominiert. Der 37-jährige Innenverteidiger Mats Hummels und der 35-jährige Mittelfeldspieler Christoph Kramer sind beide ehemalige Weltmeister der deutschen Nationalmannschaft. Ihre Anwesenheit im Kader unterstreicht die Erfahrung und die Tiefenstruktur der Defensive von Borussia Dortmund, die vor einer der härtesten Aufgaben der Saison steht. Beide Spieler sind als wichtige Stützen im defensiven Aufbau und in der Organisation der Abwehrreihen etabliert.

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Diese spezielle Datenvisualisierung ist im regulären Fernsehprogramm nicht verfügbar. Stattdessen ist die erweiterte Analyse über den zusätzlichen Stream "Prime Vision" abrufbar. Dieser spezielle Kanal bietet Nutzerinnen und Nutzern deutlich mehr grafische Informationen und statistische Tiefenblicke als die Hauptübertragung. Ein Entwicklerteam, das aus Produzenten, Programmierern, Experten für künstliche Intelligenz und Live-Analysten besteht, hat diese fortschrittliche Funktion konzipiert. Das Ziel ist es, die Komplexität des modernen Fußballs für die breite Masse der Zuschauer greifbarer und verständlicher zu machen.

Stellungsanalyse und taktische Herausforderung

Sportlich wartet auf den BVB eine extrem schwere Aufgabe gegen einen der besten Vereine Europas. Der englische Verein Arsenal steht derzeit in einer sehr starken Phase. In der höchsten englischen Spielklasse, der Premier League, führt das Team von Trainer Mikel Arteta nach elf absolvierten Spieltagen die Tabelle an. Der Vorsprung auf die Verfolger beträgt sechs Punkte. Mikel Arteta, der 44-jährige Head Coach, hat das Team zu einer sehr disziplinierten und effizienten Einheit entwickelt. Zusätzlich ist der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, 27 Jahre alt, als Schlüsselspieler im Angriffskessel von Arsenal aktiv und sorgt für taktische Flexibilität.

Auf europäischer Ebene hat sich Arsenal in der Champions League nach vier gespielten Partien bereits zehn Punkte erarbeitet. Die aktuelle Punkteausbeute positioniert das Team eindeutig auf Kurs ins Achtelfinale. Die hohe Qualität und die Tiefe des Kaders machen Arsenal zu einem der favorisierten Titelkandidaten in der laufenden Saison. Die defensive Stabilität gepaart mit einem hohen pressingspielbaren Stil stellt jede gegnerische Offensive vor immense Schwierigkeiten. Für Borussia Dortmund bedeutet dies, dass sie nicht nur gegen die offensiven Kräfte antreten, sondern auch gegen das taktische System des Gegners bestehen müssen.

Worte von Trainer Niko Kovac

BVB-Trainer Niko Kovac, der 55-jährige Head Coach, hat die Lage realistisch eingestuft und die Schwierigkeit des Auftrags anerkannt. In einer öffentlichen Stellungnahme betonte er, dass man sich der hohen Anforderungen bewusst ist. Gleichzeitig verwies Kovac jedoch auf die Stärken der eigenen Mannschaft. Er erklärte, dass auch Borussia Dortmund sehr schwierig zu bespielen ist und große Chancen auf Punktgewinne hat. Die vorhandenen Qualitäten im Kader reichen aus, um das zu erreichen, was sich die Mannschaft vornimmt, nämlich Punkte zu sammeln.

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Dafür sei ein optimales Spiel auf beiden Seiten des Balles erforderlich, so der Trainer weiter. Arsenal verfüge über richtig gute Spieler, die jederzeit gefährlich werden könnten. Daher sei besondere Konzentration und eine saubere Umsetzung der taktischen Vorgaben unumgänglich. Die Rückkehr von Serhou Guirassy gibt dem Team dabei einen wichtigen Schub in der Offensive, da er die Fähigkeit besitzt, auch gegen tiefstehende Defensiven Tore zu erzielen. Die Kombination aus der defensiven Erfahrung von Hummels und Kramer und der offensiven Spitze durch Guirassy könnte der Schlüssel zum Erfolg in London sein. Das Spiel wird einen wichtigen Test für die aktuelle Verfassung der Schwarz-Gelben darstellen.