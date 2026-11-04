Serhou Guirassy verlängert Vertrag beim BVB bis 2028

Borussia Dortmund sichert sich Serhou Guirassy langfristig. Der Stürmer verlängert seinen Vertrag bis 2028 und setzt sich damit mit Harry Kane und Robert Lewandowski auseinander.

Borussia Dortmund hat einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Stabilisierung seiner Offensive unternommen, indem Serhou Guirassy seinen Vertrag um vier Jahre bis zum Jahr 2028 verlängert. Diese Entscheidung markiert ein signifikantes Kapitel in der Karriere des 30-jährigen Stürmers und unterstreicht das strategische Umdenken der Dortmunder Führung regarding die Altersstruktur im Spitzensport. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die sportliche Leistung des Angreifers auf einem extrem hohen Niveau stabilisiert ist und die Unsicherheit über seine Zukunft nun endgültig beseitigt wurde.

Statistische Überlegenheit und aktuelle Form

Die Grundlage für dieses Vertrauen liegt in den beeindruckenden Zahlen, die Guirassy in der laufenden Saison vorweisen kann. In 13 Pflichtspielen der aktuellen Saison hat der Angreifer insgesamt 8 Tore erzielt und 2 Vorlagen vorbereitet. Diese Produktivität hebt ihn deutlich von seinen Konkurrenten ab, wobei die Statistiken zeigen, dass in der Champions League nur Harry Kane und Kylian Mbappé in derselben Zeitspanne mehr Treffer beisteuerten als der Dortmunder. Diese Zahlen widerlegen jegliche Vorwürfe einer Nachlässigkeit oder mangelnden Motivation, die in der Vergangenheit immer wieder im Raum standen. Guirassy zeigt durch seine Einsatzbereitschaft, auch bei Sonderschichten am späten Abend im eigenen Umfeld, eine tiefe Identifikation mit dem Verein.

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Strategische Parallelen zu Weltstars

Die Geschäftsentscheidung des BVB basiert auf einer klaren Erkenntnis über die moderne Entwicklung von Stürmern im höheren Alter. Die Dortmunder Bosse haben erkannt, dass weltbestreme Angreifer in ihren späten Dreißigern oft noch an Leistungsfähigkeit gewinnen können. Diese These wird durch die aktuellen Entwicklungen bei Harry Kane bestätigt, der mit 33 Jahren gerade den Ballon d'Or gewann und dessen Vertrag bei Bayern München nun ebenfalls verlängert werden soll. Boss Jan-Christian Dreesen bestätigte, dass die Details zur Verlängerung bereits vor der Preisverleihung ausgehandelt wurden. Auch Robert Lewandowski, der mittlerweile für den Chicago Fire in den USA aufläuft, steht exemplarisch für diese Karriereentwicklung, die zeigt, dass der Leistungshöhepunkt nicht zwangsläufig in der Mitte der Zwanziger liegen muss.

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Ökonomische und emotionale Faktoren

Ein wesentlicher Faktor für die Einigung ist die wirtschaftliche Kalkulation des Klubs. Ein gleichwertiger Ersatzmarkt-Transfer würde dem Verein deutlich mehr kosten als die Vertragsverlängerung mit Guirassy, der aktuell ein Jahresgehalt von über 9 Millionen Euro bezieht. Diese Kostenersparnis ist angesichts der aktuellen Finanzlage im deutschen Fußball von enormer Bedeutung. Zudem spielt die emotionale Komponente eine große Rolle: Guirassy fühlt sich im Team wohl und hat mit Joane Gadou und Fabio Silva neue vertrauensvolle Kollegen an seiner Seite gefunden. Die zuvor erwarteten Angebote von Weltklubs blieben aus, und auch der einst lukrative Markt in Saudi-Arabien hat deutlich an Attraktivität eingebüßt.

Ausblick und Integration ins Team

Mit der Verlängerung bis 2028 schafft der BVB die nötige Planungssicherheit für den sportlichen Weiterbau. Kapitän Nico Schlotterbeck unterstrich die positive Entwicklung durch seine herzliche Unterstützung des Torschützen nach dem Ausgleich gegen Bayern München. Die Kombination aus Erfahrung, physischer Fitness und taktischer Intelligenz, wie sie von Jürgen Klopp bereits beschrieben wurde, ermöglicht es erfahrenen Spielern, Situationen besser einzuschätzen als in jüngeren Jahren. Diese Perspektive sichert dem Verein eine zentrale Rolle in der Offensive und festigt die Position im Spitzenumfeld der Bundesliga und des europäischen Wettbewerbs.