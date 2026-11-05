Serhou Guirassy Verletzung BVB: Trainer Kovac meldet erste Entwarnung

BVB-Stürmer Serhou Guirassy zog sich beim Sieg gegen Betis Sevilla eine Oberschenkelverletzung zu. Trainer Niko Kovac zeigt sich vorsichtig optimistisch nach der Untersuchung.

Der Borussia Dortmund Stürmer Serhou Guirassy musste beim 2:1-Sieg gegen Betis Sevilla bereits in der ersten Halbzeit verletzt das Feld verlassen. Nach rund einer halben Stunde fiel der 30-jährige Angreifer zu Boden und griff sich an den Oberschenkel. Obwohl er zunächst versuchte, weiterzuspielen, endete sein Einsatz in der 34. Minute endgültig. Der 18-jährige Konstantinos Karetsas übernahm die Partie für ihn und erzielte später den entscheidenden Treffer für Dortmund.

Medizinische Einschätzung und Verletzungsmechanismus

Trainer Niko Kovac gab nach dem Spiel eine erste vorsichtige Entwarnung bezüglich des Gesundheitszustands von Serhou Guirassy. Der 55-jährige Cheftrainer erklärte auf der Pressekonferenz, dass er kurz mit dem Spieler gesprochen habe. Guirassy habe die Oberschenkelmuskulatur gespürt, doch Kovac vertrat die Ansicht, dass aktuell nichts Bruchstückhaftes vorliege. Sein erster Gedanke war, dass es sich um eine harmlose Angelegenheit handelt, obwohl er noch nicht mit dem Arzt gesprochen hat. Um kein unnötiges Risiko einzugehen, habe man den Spieler vom Platz genommen.

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Reaktion der Verantwortlichen und Spielkontrolle

Niko Kovac betonte, dass man das Risiko nicht suchen wollte, als der Stürmer nicht mehr weiterspielen konnte. Obwohl Guirassy flüssig lief, bestand aus Sicht der Trainerstab die Sorge vor einer Verschlimmerung. Konstantinos Karetsas kam als Nachfolger für ihn ins Spiel. Der junge Spieler zeigte eine starke Leistung und sorgte am Ende sogar für den Siegetreffer. Dies half dabei, die Nervosität im Umfeld des Vereins etwas zu lindern, während auf die medizinischen Ergebnisse gewartet wurde.

Verlauf des Spiels und Wechselwirkungen

Das Spiel gegen Betis Sevilla war geprägt von intensiven Phasen, in denen die Offensive von Serhou Guirassy eine zentrale Rolle spielte. Seine Verletzung in der 34. Minute änderte jedoch die Dynamik im Mittelfeld. Der 18-jährige Konstantinos Karetsas trat an die Stelle des 30-jährigen Torjägers. Seine Leistung reichte aus, um den Sieg zu sichern. Dies unterstreicht die Tiefe im Kader, auch wenn die langfristige Verfügbarkeit von Guirassy noch unklar ist. Die taktische Umstellung funktionierte im Nachhinein betrachtet erfolgreich.

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Ausblick und weitere Untersuchungspläne

Am Donnerstag steht die definitive medizinische Untersuchung an, um das Ausmaß der Verletzung genau zu bestimmen. Trainer Niko Kovac äußerte Hoffnung, dass es sich lediglich um eine muskuläre Schädigung handelt. Er vertraut darauf, dass die Muskulatur nicht nachhaltig beschädigt wurde. Die weiteren Schritte hängen von den Ergebnissen der Ärzte ab. Man wird prüfen, ob Serhou Guirassy am kommenden Wochenende wieder zur Verfügung steht.

Vertrauen in die Genesung des Angreifers

Um 23.18 Uhr verließ der 30-jährige Stürmer gemeinsam mit seinem Freund Gadou das Stadion. Sie stiegen in ein Auto und begaben sich zur weiteren Behandlung. Die Stimmung im Verein ist weiterhin abwartend, aber nicht negativ. Die Hoffnung besteht weiterhin, dass die Genesung schnell verläuft. Sollte alles nach Plan laufen, könnte der Angreifer bereits in wenigen Tagen wieder trainieren. BVB-Fans hoffen auf eine schnelle Rückkehr ihres Torjägers.