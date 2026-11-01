Serie Breitscheidplatz 19/12: Albrecht Schuch als Anti-Terror-Experte in ARD-Thriller

Die neue ARD-Serie Breitscheidplatz 19/12 beleuchtet den Anschlag vom 19. Dezember 2016. Albrecht Schuch spielt einen Ermittler, der das IS-Netzwerk zerschlagen will.

Die Folgen des Terroranschlag s auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sind bis heute in der Gesellschaft spürbar. Am 19. Dezember 2016 starben zwölf Menschen unmittelbar durch die Explosion und einen weiteren Ersthelfer später an den Spätfolgen der Verletzungen. Rund siebzig Personen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Die Thriller-Serie Breitscheidplatz 19/12 nimmt sich nun dieser historischen Tragödie an und erzählt aus den Perspektiven der Ermittler.

Krimi-Start in der ARD-Mediathek und auf Das Erste

Seit dem 1. November sind alle Episoden der sechsteiligen Produktion in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Erstausstrahlung startete am Sonntagabend mit den Teilen eins und zwei um 21:45 Uhr auf Das Erste. Die verbleibenden Episoden drei bis sechs folgten am Freitagabend ab 23:55 Uhr. Hauptdarsteller ist der Kinostar Albrecht Schuch, der in der Rolle des staatsschützenden Ermittlers Frank Laudin zu sehen ist. Die Serie setzt ihre Erzählung am 7. Juli 2015 in Aachen ein.

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Albrecht Schuch und das IS-Netzwerk in Deutschland

Die Handlung spielt im Deutschland des Jahres 2015, als der Islamische Staat intensiv Kämpfer für den Krieg in Syrien rekrutierte. Der Ermittler Laudin beobachtet einen radikalisierten Medizinstudenten, dargestellt von Doguhan Kabadayi. Um in die Strukturen des Terrorverbands vorzudringen, schleust Laudin den Ex-Kriminellen Cem ein. Dieser wird von Tamer Trasoglu verkörpert und stößt dort auf die Figur des Anis Amri. In der Serie wird Amri von Wael Alkhatib gespielt.

Anis Amri wird dabei als labiler und gewaltbereiter Einzelgänger porträtiert, der im Juli 1992 geboren wurde und im Jahr 2016 starb. Die Polizistin Isra, gespielt von Bayan Layla, verfolgt die Spuren des Täters. Gleichzeitig äußert der BKA-Experte Heyse, verkörpert von Hanno Koffler, den Fehler, Amri als unbedeutenden Akteur einzustufen. Dieser Irrtum erwies sich nach historischen Erkenntnissen als folgenschwer. Die Serie endet ein halbes Jahr nach dem Attentat.

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Behördenversagen und unklare Zuständigkeiten

Neben den Ermittlungen stellt die Serie das Versagen der Behörden in den Mittelpunkt. Unklare Zuständigkeiten, Personalmangel, interne Rivalitäten und fatale Fehleinschätzungen werden thematisiert. Murat Cem wird von dem Prediger Emin Simsek empfangen, was für den Informatoren zunehmende Gefahren bedeutet. Die Erzählweise verzichtet auf eine bloße Nachbereitung des Anschlags und stellt stattdessen die Frage, ob der Terrorist rechtzeitig gestoppt werden konnte.

ARDDirektorin Christine Strobl betont die Bedeutung des Projekts zehn Jahre nach dem Ereignis. Sie sieht in der Serie eine Möglichkeit, Geschichte durch fiktionales Erzählen greifbar zu machen. Das Attentat sei Teil der gemeinsamen Identität geworden, so Strobl weiter. Die Intention sei es, die offenen Fragen, die bis heute in der Gesellschaft bestehen, neu zu beleuchten und zu verarbeiten.

Schauspieler Bayan Layla und gesellschaftliche Auswirkungen

Bayan Layla, die selbst 2014 aus Syrien floh, spielt die Ermittlerin Isra. Sie äußerte im Interview, dass ihr erster Gedanke bei einem Anschlag oft die Sorge sei, dass der Täter einen Migrationshintergrund haben könnte. Dies geschehe nicht zur Relativierung des Leids, sondern aus der Angst vor pauschalen Generalverdächten gegen alle Migrantinnen und Migranten. Während ihrer Recherche für die Rolle erfuhr Layla, dass sich mehrere Opfer zufällig nur zu Besuch in Berlin befanden.

Layla betonte, dass solche Taten willkürlich und sinnlos seien und ihre Existenz in Deutschland als politisch empfundene werde. Auch Albrecht Schuch reflektierte den 19. Dezember 2016 in einem Statement. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt bei Freunden in Mecklenburg-Vorpommern in vorweihnachtlicher Stimmung. Die Nachrichten aus Berlin hätten ihn sofort getroffen und ihm ein mulmiges Gefühl gegeben, nachdem bereits Anschläge in Nizza und Paris verübt wurden. Schuch zeigte tiefes Mitgefühl mit den Opfern und deren Angehörigen.

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Die Produktion gilt als eine der spannendsten TV-Produktionen des Jahres 2026. Sie verbindet historische Fakten mit dramaturgischer Spannung. Die Darstellung der Ermittlungsarbeit und der Gefahr für die Informanten steht im Zentrum. Damit bietet die Serie dem Zuschauer einen eindringlichen Einblick in die komplexen Strukturen des Terrorismus und die menschlichen Kosten des Anschlags.