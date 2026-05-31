Serie von Achillessehnenrissen bei den New York Giants: Gunner Olszewski der dritte Spieler in der Offseason

Die New York Giants leiden in der Offseason unter einer besorgniserregenden Serie von Achillessehnenverletzungen. Nach Roy Robertson-Harris und Thaddeus Dixon erwischt es nun Wide Receiver Gunner Olszewski. Die Vielzahl der Nicht-Kontakt-Verletzungen wirft Fragen zur Belastungssteuerung auf und verschärft den personellen Engpass in der Receiving-Gruppe.

Die New York Giants werden in der Offseason von einer Serie schwerer Verletzung en heimgesucht. Nachdem bereits zwei Spieler in der Vorbereitung gravierende Blessuren erlitten haben, trifft es nun mit Gunner Olszewski einen dritten Akteur mit derselben dramatischen Verletzung .

Der Wide Receiver und Return-Spezialist zog sich offenbar einen Riss der Achillessehne zu, wodurch sich die bereits angespannte personelle Situation in der Receiving-Gruppe weiter verschärft. Roy Robertson-Harris, ein Defensive Lineman, hatte sich in der Woche zuvor bei einem Indoor-Training einen Achillessehnenriss zugezogen. Auch Cornerback Thaddeus Dixon, ein Undrafted Free Agent, war zuvor bereits mit einer ähnlichen schweren Verletzung in die Offseason gegangen.

Diese Häufung einer spezifischen, oft karrierebedrohenden Verletzung während der nicht-kontaktreichen Trainingsphasen wirft berechtigte Fragen zur Belastungssteuerung und den Trainingsmethoden auf. Head Coach John Harbaugh kommentierte den jüngsten Vorfall bei Olszewski sichtlich enttäuscht: "Es war eine Art Richtungswechsel ohne Kontakt auf dem Rasen. Das war sehr enttäuschend.

" Der erfahrene 30-jährige Olszewski war dem Bericht zufolge gegen Ende der Trainingseinheit plötzlich zu Boden gegangen und hatte sich sofort an sein rechtes Bein gegriffen. Bei seiner Abfahrt auf einer Trage zeigte er sich frustriert und ballte die Faust. Unabhängige Untersuchungen sollen nun die genaue Diagnose und mögliche Ursachen klären. Für die Giants bedeutet diese neuerliche Hiobsbotschaft einen weiteren herben Rückschlag in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Gunner Olszewski, der in der vergangenen Spielzeit 16 Spiele absolvierte und dabei einmal startete, war als wichtiger Beitrag im Special Teams und als erfahrener Backup für die Receiver-Position verpflichtet worden. Das Team hatte den Undrafted Free Agent von 2019, der zuvor bei den New England Patriots aktiv war, in dieser Offseason mit einem Einjahresvertrag über 1,4 Millionen US-Dollar neu gebunden.

Seine primäre Rolle sollte die des Returners sein, gleichzeitig sollte er für zusätzliche Tiefe im oft von Verletzungen geplagten Receiver-Corps sorgen. Mit Olszeweis Ausfall schrumpft diese Tiefe weiter. Aktuell kämpfen mit Malik Nabers (Knieprobleme) und Darius Slayton (Rumpfmuskulaturprobleme) bereits zwei weitere nominelle Starter mit Verletzungen, die ihre Teilnahme amTraining und an Spielen einschränken. Die anhaltende Verletzungsmisere hat bereits zu öffentlichen Spekulationen und aktiven Maßnahmen des Front Office geführt.

Bereits zu Beginn der Offseason hatte "Big Blue" sein Interesse an einer spektakulären Rückkehr von Superstar Odell Beckham Jr. signalisiert, um die dünne Personaldecke zu stärken. Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere der dritte Achillessehnenriss in kurzer Zeit, dürfen die Dringlichkeit, im Receiving-Corps zusätzliche robuste und verletzungsresistente Optionen zu finden, nur noch erhöhen. Während die genauen medizinischen Details zu Olszewis Verletzung noch ausstehen, ist der psychologische Effekt auf die Mannschaft und die Trainer nicht zu unterschätzen.

Eine solche Serie von schweren, nicht-kontakten Verletzungen während der intensiven Vorbereitung kann das Vertrauen in die Belastungssteuerung untergraben und das Gefühl einer besonderen sportlichen Unglückssträhne nähren. Für Head Coach John Harbaugh und General Manager Joe Schoen stellt sich nun nicht nur die sportliche, sondern auch die philosophische Frage, wie die Trainingsintensität und -methodik angepasst werden muss, um die Gesundheit seiner Spieler in der kritischen Offseason besser zu schützen, ohne dabei die nötige Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.

Die Saison kann für die Giants kaum noch früher beginnen, sowohl sportlich als auch im Umgang mit dem Verletzungspech gefordert zu sein





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