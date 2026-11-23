Die Ausstellung 'Serienkiller – Die True-Crime-Ausstellung' im Münchner Pineapple Cube zeigt die Geschichten von 20 Serienmördern. Doch wie viel Aufklärung steckt hinter den Kulissen, Requisiten und makabren Details?

Dass die Ausstellung im Münchner Pineapple Park dem Thrill am blutigen Geschehen einen großen Raum gewährt, zeigt schon der Titel: "Serienkiller – Die True Crime Ausstellung".

Das stimmt: Wer True-Crime mag, kommt hier auf seine Kosten. Doch: Wie kritisch werden die Taten eingeordnet? Kulissen und nachgefertigte Ausstellungsstücke veranschaulichen die Geschichten von zwanzig Serienmördern, teils mit makabren Details: ein Kopf im Kühlschrank, ein Herz in der Bratpfanne, ein Lampenschirm aus Menschenhaut. Nicht umsonst ist diese Ausstellung erst ab 16 Jahren frei gegeben.

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Zu sehen ist außerdem eine Replik des VW-Käfers von Ted Bundy, einem der herausragenden Figuren des Serienmords in den USA. Der charmante Mann lockte in den 1970er-Jahren junge Frauen in seinen VW-Käfer, dann vergewaltigte und zerstückelte er sie. 30 Morde wurden ihm nachgewiesen. Vermutet wird, dass es fast 100 waren. Ein anderer Raum zeigt einen Nachbau der Dachstube von Fritz Honka, der seine Opfer in der Hamburger Kiezkneipe "Zum goldenen Handschuh" ansprach.

Zu Hause . Aus Schränken quellen Leichenteile, an der Decke hängen Duftbäumchen, die den Leichengeruch überdecken sollten. Fehlende Liebe zum Detail kann man den internationalen Ausstellungsproduzenten von "Exhibition Hub" nicht vorwerfen. Erläutert werden die Biografien der Serienmörder durch psychologische Gutachten und Schrifttafeln.

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Das alles soll – so die Ankündigung der Ausstellung – "einen unverfälschten, tiefen Einblick in die dunkelsten Abgründe des kriminellen Geistes gewähren". Norbert Nedopil, der ehemalige Leiter der forensischen Psychiatrie in München, hat diesen Einblick jeden Tag in seiner beruflichen Wirklichkeit. Seit über 50 Jahren beschäftigt er sich beruflich mit dem Phänomen des Serienmordes und hat Gutachten über Dutzende von Mördern erstellt.

"Insgesamt nichts wirklich Neues" sieht er als informierter Wissenschaftler nach einem Rundgang durch die Ausstellung. Sie befriedige in erster Linie das Bedürfnis nach dem schnellen Nervenkitzel, was allerdings auch menschlich sei: "Es ist schon etwas, das in einem ruht, dass man Sensationen sucht, aber so, dass man die Sensation möglichst weit von sich wegschieben kann. Warum sollte man sonst Krimis lesen? Warum sollte man sich sonst das Bergen von Leichen ansehen?

"Sein Urteil über die Ausstellung: "Die Taten werden relativ unkritisch präsentiert und ich sehe den Aufklärungseffekt als sehr gering an. " Eine Feststellung, die nicht von der Hand zu weisen ist, wenn man zum Beispiel den Themenraum zu Armin Meiwes, bekannt geworden als der "Kannibale von Rotenburg", betritt: Wäre hier ein "Leitfaden zum Thema Fleisch" mit einer Schlachtskizze des menschlichen Körpers wirklich notwendig gewesen? Ein anderer Raum soll die Ermittlungsarbeit der Polizeibehörden vermitteln.

Hier kritisiert Forensiker Norbert Nedopil, dass nicht gezeigt werden. Dabei hätten diese Techniken die Identifizierung von Tätern grundlegend verändert. Die Ausstellung bietet außerdem einen kurzen Abriss über die Geschichte des Serienmords – den hat es übrigens in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Wer möchte, kann mit einer VR-Brille selbst nach einem Mörder fahnden.soll.

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"Zu wenig", findet Forensiker Nedopil: "Es gibt ja sehr viele junge Frauen und auch Männer, die Opfer geworden sind. Das sollte man vielleicht deutlicher sagen", kritisiert er.

"Ich kenne keine Familie von Opfern, die ihr Leben so weiterleben konnte wie vorher. " Kann man einer Ausstellung, die "True Crime" im Titel trägt, den Vorwurf machen, Sensationslust zu befriedigen? Wohl kaum. Doch den Anspruch, tiefer gehende gesellschaftliche und historische Hintergründe hinter den realen Kriminalfällen zu vermitteln, löst sie nur wenig ein.

Die Ausstellung ist vom 18. November bis 4. April im Pineapple Cube in der Arnulfstraße 156 zu sehen. Eintritt 22 Euro, freigegeben ab 16 Jahren.

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