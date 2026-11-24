Die True Crime Ausstellung in München zeigt Profile bekannter Serienmörder und simuliert Ermittlungssituationen. Details zu Orten, Preisen und Gewinnspielterminen finden Sie hier.

Die Ausstellung SERIENKILLER - Die True Crime Ausstellung hat nach ihrer Deutschland-Premiere in Köln nun auch München erreicht. An rund 20 verschiedenen Stationen widmet sich das Projekt detailliert den Verbrechen und den Persönlichkeitsprofilen international bekannter Serienmörder. Besucher können hier historische Dokumente, Fallakten und detaillierte Tatortrekonstruktionen einsehen, um einen tiefen Einblick in diese dunklen Kapitel der Kriminalgeschichte zu erhalten. Die Exponate decken einen breiten Spektrum ab, das von historischen Fällen bis zu modernen Ermittlungstechniken reicht.

Profile bekannter Täter und Ermittlungsmethoden

Die Schau konfrontiert das Publikum mit den Fällen renommierter Verbrecher wie Jeffrey Dahmer und Ted Bundy. Zudem wird der deutsche Fall des Fritz Honka beleuchtet, der in den 1970er-Jahren in Hamburg mehrere Frauen ermordete. Diese Fallbeispiele dienen nicht nur der Information, sondern sollen auch das psychologische Verständnis für die Tatumstände schärfen. Die Ausstellung zielt darauf ab, die Mechanismen hinter diesen Taten zu entschlüsseln und bietet damit einen einzigartigen pädagogischen Ansatz zur Aufklärung.

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Interaktive Erlebnisse und Virtual Reality

Neben der passiven Betrachtung von Akten steht die aktive Teilnahme im Fokus. In einem originalgetreuen Nachbau eines Ermittlungsbüros erfahren Besucher, wie Täterprofile entstehen und welche logischen Schlüsse Fahnder ziehen. Ein Virtual-Reality-Erlebnis ermöglicht es den Besuchern zudem, selbst in die Rolle eines Fahnders zu schlüpfen und komplexe Fälle aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Diese interaktiven Elemente sollen das Verständnis für die Arbeit der Polizei und Justiz fördern und die Distanz zur Thematik bewusst herausfordern.

Zugangsvoraussetzungen und Aufenthaltsdauer

Für den gesamten Rundgang durch die Ausstellung sollten Besucher etwa 90 Minuten einplanen, um alle Stationen in Ruhe zu erkunden. Die Schau richtet sich ausschließlich an Personen ab 16 Jahren, da sie teilweise verstörende Inhalte enthält. Diese Altersbeschränkung soll sicherstellen, dass die Besucher die psychische Belastung durch die Darstellung der Gewalt und der menschlichen Tragödien angemessen verarbeiten können. Die Organisation legt Wert darauf, dass der Besuch nicht nur unterhaltsam, sondern auch respektvoll gegenüber den Opfern der dokumentierten Verbrechen stattfindet.

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Gewinnspieldetails und Organisatorisches

Exklusiv bei BILDplus verlost der Veranstalter COFO Entertainment GmbH & Co. KG zehn mal zwei Tickets für die Ausstellung. Das Gewinnspiel findet im Pineapple Cube an der Arnulfstraße 195 in der Paketposthalle in München, 80634 München, statt. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 27.11.2026 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden auf die Gästeliste gesetzt und können die Ausstellung an einem beliebigen Tag innerhalb der Öffnungszeiten besuchen. Die Teilnahme ist nur ab 18 Jahren möglich und erfordert ein aktives Abonnement als registrierter BILDplus-Kunde.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Datenschutz

Die An- und Abreise sowie die Unterkunft vor Ort und die Verpflegung sind nicht Teil des Gewinns. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig einzustellen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel geben die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass ihr Foto, Bild, Bewegtbild sowie ihre Stimme unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens in der BILD und auf BILD.de sowie den zugehörigen Online-Präsenzen veröffentlicht werden dürfen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und keine Barauszahlung ist möglich. Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden ausschließlich für die Durchführung sowie Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet.