Serienmörder in den USA: Vier Morde erschüttern das Land

Die Dokumentation beleuchtet vier Morde an jungen, attraktiven Flugbegleiterinnen in den USA zwischen 1978 und 1984. Die Ermittlungen deuten auf einen Serienmörder hin, doch bis heute konnte der Täter nicht gefasst werden.

Zwischen 1978 und 1984 erschütterten vier Morde die Vereinigten Staaten. Alle vier Opfer waren jung, attraktiv und arbeiteten als Flugbegleiterinnen für die Airline Braniff . Alles deutet auf einen Serienmörder hin. 1978 reisten das abenteuerlustige Pärchen Chris Farmer und Peta Frampton durch Mittelamerika. Die beiden genossen das Leben, bis sie nach einer Feier plötzlich und ohne Erklärung verschwanden.

Jahrelanger sexueller Missbrauch von mindestens 32 Kindern auf einem Campingplatz in Lügde: Die Doku-Reihe will herausfinden, wie es möglich war, dass so viele Menschen und Behörden weggesehen haben. Der Fall hält Australien monatelang in Atem: Die Millionärin Melissa Caddick geht frühmorgens joggen und verschwindet - spurlos. Unfall, Mord, Suizid? Die Polizei steht vor einem Rätsel. In den 1950er Jahren wurden auf der Kanalinsel Jersey über Jahre immer wieder Frauen und Kinder missbraucht. Erst Anfang der 2000er Jahre wurden die Missbrauchsfälle neu aufgerollt: Ihr Ausmaß schockiert. In den 1990er Jahren schockierten weltweit mehrere Massaker. Die Opfer gehörten den Sonnentemplern an. In der vierteiligen Dokumentation kommen Ermittler, Angehörige, Reporter sowie Aussteiger zu Wort. 2016 erregt der 'Sommerhaus-Mord' in Schweden großes Aufsehen. Ein älterer Mann wird im Schlaf erstochen, seine Frau schwer verletzt. Der Verdacht fällt auf die Tochter und deren Freund. Zum dritten Mal steht Jonathan Reed für den Mord an Jeannie Wadle vor Gericht. Er hofft, durch DNA-Proben entlastet zu werden. Nach dem brutalen Angriff auf Jeannie Wadle werden zwei weitere Flugbegleiterinnen ermordet. Hat es ein Serienmörder auf junge Frauen abgesehen, die für die Airline arbeiten? USA 1978: Die 26-jährige Flugbegleiterin Jeannie Wadle wird in Dallas Opfer eines grausamen Verbrechens. Sie wird in ihrer Wohnung vergewaltigt, stranguliert und schwer verletzt. Die Popsängerin Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Aufgewachsen auf der Karibikinsel Barbados, folgt eine kometenhafte Karriere und der Aufbau eines Beauty-Imperiums. November 2023. In einem Waldstück in der Nähe von Kupjansk an der ukrainischen Ostfront verteidigt das Bataillon Berlingo eine strategisch wichtige Eisenbahnlinie gegen russische Angreifer.





