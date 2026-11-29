Die Polizei spricht von einem 'enormen Trümmerfeld' nach den Unfällen, die A73 wird deshalb stundenlang gesperrt. Was war passiert?

Die Polizei spricht von einem "enormen Trümmerfeld" nach den Unfällen, die A73 wird deshalb stundenlang gesperrt. Was war passiert? Forchheim - Bei mehreren aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A73 bei Forchheim sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Die Autobahn in Richtung Bamberg war am Samstagabend wegen des "enormen Trümmerfeldes und der Fahrbahnverschmutzung" für mehrere Stunden voll gesperrt, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Auslöser war den Angaben der Verkehrspolizei zufolge wohl ein Kontakt zwischen zwei Fahrzeugen kurz nach der Anschlussstelle Forchheim-Süd. Eines von ihnen prallte gegen die Außenschutzplanken und schlug dann in die Mittelschutzplanke ein, das andere kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

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Ein nachfolgendes Auto konnte demnach trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den Wagen auf der Fahrbahn. Es schleuderte nach rechts und stieß dort gegen das Heck des Autos auf dem Standstreifen. Zwei weitere Fahrzeuge fuhren anschließend aufeinander, hieß es. Insgesamt drei Autos wurden abgeschleppt.