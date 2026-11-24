In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch finden in World of Warcraft: Forever planmäßige Wartungsarbeiten an den europäischen Servern statt, die ab 3 Uhr beginnen. Blizzard behauptet, dass durch einen vorherigen Hotfix ein Fehler behoben wurde, der Spieler auf dem europäischen PvE-Regelset fälschlicherweise der russischen Region zuordnete und so zu längeren Wartezeiten bei Schlachtfeldpartien führte. Zusätzlich wurden weitere Hotfixes veröffentlicht, die Anpassungen an den Klassen Druid, Schattenpriester, Zerstörungshexenmeister und Krieger umfassen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stehen in World of Warcraft: Forever erneut planmäßige Wartungsarbeiten an. Die europäischen Server sollen ab 3 Uhr deutscher Zeit vorübergehend nicht mehr erreichbar sein.

Als voraussichtliches Ende der Wartung wird 4 Uhr angegeben. Im Vorfeld hat sich Blizzard bereits zu einem Problem geäußert, von dem insbesondere Spieler auf dem europäischen PvE-Regelset betroffen sind. Die Ursache dafür fällt vergleichsweise ungewöhnlich aus. Wie ein Mitarbeiter von Blizzard im offiziellen Forum erklärt, sei bereits in der Nacht zum Dienstag ein Hotfix eingespielt worden, der allerdings erst mit einem Neustart der Server vollständig wirksam werde.

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Betroffen war einer der Server, die dem europäischen PvE-Regelset zugrunde liegen. Aufgrund eines Fehlers ordnete das System die betreffenden Spieler bei der Vermittlung von Schlachtfeldpartien fälschlicherweise der russischen Region zu. Dementsprechend dauerte es für betroffene Spieler länger als vorgesehen, bis sie einem Schlachtfeld beitreten konnten. Mit den nächsten Serverneustarts in Europa sollen sich die Wartezeiten laut Blizzard deutlich verkürzen.

Wann genau die Fehlerkorrektur im laufenden Spiel greift, hängt vom Zeitpunkt der Neustarts ab. Diese finden üblicherweise im Zuge der wöchentlichen Wartungsarbeiten am Mittwoch statt. Unabhängig von der anstehenden Serverwartung hat Blizzard weitere Hotfixes für WoW Forever veröffentlicht. Die auf den 23.

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November datierten Patch Notes umfassen unter anderem Anpassungen an vier Klassen. Bei Druiden wurde der Bonus für vier Teile des Wildherz-Sets korrigiert. Dieser stellt nun über einen Zeitraum von fünf Sekunden jeweils vier Energie pro Sekunde wieder her. Bei Schattenpriestern und Zerstörungshexenmeistern wurden wiederum Fehler bei einzelnen Fähigkeiten und Talenten behoben.

Krieger können den Tödlichen Stoß indes nicht länger ohne den dafür vorgesehenen Talentpunkt einsetzen. Die Fähigkeit kann zwar weiterhin im Zauberbuch erscheinen, steht ohne das entsprechende Talent allerdings nicht zur Verfügung. Auch abseits der Klassen hat Blizzard nachgebessert. So bleiben Weltbuffs beim Wechsel zwischen Gebieten nun wie vorgesehen erhalten.

Beim Betreten einer Schlachtzugsinstanz werden diese allerdings weiterhin entfernt. Im Falle des Dunkelmond-Jahrmarkts gewährten die Buffs zuvor versehentlich doppelt so hohe Boni wie vorgesehen. Auch dieser Fehler wurde korrigiert. In Uldaman lässt der Obsidianschildwächter wieder Beute fallen.

Weitere Änderungen betreffen die Kochkunst, die Ingenieurskunst und die Lederverarbeitung. Bei Letzteren wurden unter anderem Fehler behoben, die das Erlernen einzelner Rezepte verhinderten. Eine gesonderte und vollständige Liste der Änderungen für die Serverwartung am 25. November liegt mit Stand vom Dienstagabend noch nicht vor.

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Die bereits veröffentlichten Hotfixes vom 23. November sind dementsprechend von den für die anstehenden Serverneustarts angekündigten Änderungen zu unterscheiden. Ein Fehler bei der regionalen Spielerzuordnung sorgte für ungewöhnlich lange Schlachtfeld-Warteschlangen. Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung.

Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerDie europäischen Server von WoW Forever sind aufgrund planmäßiger Wartungsarbeiten vorübergehend offline. Mit den Serverneustarts soll Blizzard auch ein ungewöhnliches Problem im PvP beheben.