Der Ehemann von Loredana Wollny gibt in einem Video zu, dass sein Bruder und ein Freund das Stammlokal der Familie beschossen haben. Özbek bestreitet eine eigene Beteiligung, wurde aber zuvor festgenommen.

Servet Özbek äußert sich erstmals ausführlicher zu den Schüssen auf ein Stammlokal der Wollnys in der Türkei. Dabei nennt er zwei Personen, die an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen.

„Mein Bruder und ein Freund haben in dieses Geschäft reingeschossen“, sagt der Ehemann von Loredana Wollny in einem Instagram-Video. Damit bestätigt Özbek, dass sein familiäres Umfeld mit der Tat in Verbindung steht. Eine eigene Beteiligung bestreitet er nach eigener Darstellung. Der bewaffnete Angriff ereignete sich in der Nacht zum 22.

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Oktober im türkischen Urlaubsort Evrenseki bei Manavgat. Ziel war das „Ötzi’s Bar Restaurant“, in dem Estefania Wollny , die Schwester von Loredana, regelmäßig auftritt. Auch an jenem Abend soll sie dort gesungen haben. In dem Instagram-Video erklärt Özbek, dass sein Bruder und dessen Freund gezielt zu dem Lokal gegangen seien.