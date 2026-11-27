Servet Özbek, Ehemann von Loredana Wollny, wurde in der Türkei festgenommen. Vorwürfe wegen Schießerei in Ötzi's Bar. RTL ZWEI stoppt Sendung.

Die Familie um die Reality-TV-Star Silvia Wollny gerät erneut in die Schlagzeilen, nachdem Schwiegersohn Servet Özbek im türkischen Manavgat festgenommen wurde. Die Festnahme des 27-jährigen erfolgt im Zusammenhang mit einem bewaffneten Angriff auf das Restaurant " Ötzi's Bar" am 22. Oktober. Özbek sitzt seit seiner Inhaftierung am 27. Oktober unter Verdacht, obwohl er selbst bestreitet, direkt an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Wollnys leben in einem ständigen Medienfokus, doch dieser aktuelle Vorfall überschattet die jüngsten familiären Spannungen deutlich.

Kriminalfall um Ötzi's Bar in Manavgat

Der Kern der Ermittlungen liegt in einer Schießerei, die in der Nacht des 22. Oktober im Urlaubsort Evrenseki bei Manavgat stattfand. Überwachungskameras dokumentierten den Vorfall, bei dem Unbekannte auf das Lokal "Ötzi's Bar" feuerten. Das Restaurant ist von erheblicher Bedeutung für die Familie, da es einen zweiten Lebensmittelpunkt darstellt und regelmäßig von Mitgliedern besucht wird. Die türkischen Behörden nahmen daraufhin Hausdurchsuchungen vor, bei denen auch die Wohnung von Loredana Wollny und Servet Özbek durchsucht wurde.

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Servet Özbek wurde am 28. Oktober mit Handschellen vor das Justizgebäude in Manavgat gebracht, wobei seine schwangere Ehefrau Loredana in der Nähe anwesend war. Die Vorwürfe gegen ihn sind vielschichtig. Medienberichte nennen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, vorsätzlicher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Verstößen gegen das Waffengesetz und Drogendelikten. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich bisher nicht öffentlich zu den genuten Anklagepunkten, doch die Schwere der Anschuldigungen wird durch die Maßnahmen der Justiz deutlich.

Servet Özbek und die Familie Wollny

Im Zentrum des Geschehens steht die Verbindung zwischen dem beschuldigten Schwiegersohn und dem betroffenen Lokal. Servet Özbek erklärte in einem Instagram-Video, dass sein Bruder und ein Freund das Geschäft betreten und geschossen hätten. Er betonte, dass der Angriff ursprünglich Estefania Wollny galt, die in dem Lokal auftrat, aber nicht direkt daran beteiligt war. Beide hatten das Restaurant am Abend des Angriffs bereits verlassen, nachdem Estefania ihren Gesangsauftritt absolviert hatte und sich Silvia Wollny ebenfalls dort aufhielt.

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Die Festnahme selbst erfolgte, nachdem der Betreiber des "Ötzi's Bar" Servet Özbek als Verdächtigen bei der Polizei angezeigt hatte. Özbek vertrat die Auffassung, dass er am Tatort nicht anwesend war und daher nicht die Tat begangen haben konnte. Die Distanzierung von der Tat durch sein Umfeld, insbesondere den eigenen Bruder, wirft jedoch neue Fragen auf. Die genauen Beweggründe für die Schießerei und die Rolle des Bruders blieben bisher ungeklärt, da Özbek auf konkrete Rückfragen dazu keine Antwort gab.

Mediale Konsequenzen und rechtliche Situation

Die mediale Präsenz der Wollnys hat durch die Festnahme von Servet Özbek erhebliche Konsequenzen erfahren. Der Sender RTL ZWEI, der die Reality-Show "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" seit 2011 ausstrahlt, reagierte am 24. November auf die Entwicklung. Der Sender stoppte vorerst die Ausstrahlung neuer Folgen, was auf eine Neuplanung der Produktion oder eine Abwicklung laufender Sendungen hindeutet. Dies unterstreicht die Brisanz des Falls für das öffentlich-rechtliche Image der Familie.

Rechtlich bewegt sich Servet Özbek nun in einer eingeschränkten Freiheit. Er wurde zwar entlassen, muss sich aber an strikte Auflagen halten. Täglich dienstags und samstags hat er sich zwischen 9 und 23.59 Uhr bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden und seine Anwesenheit schriftlich zu bestätigen. Zudem darf er die Türkei nicht verlassen. Özbek erklärte gegenüber BILD, dass diese Auflagen im Zusammenhang mit dem Verfahren stehen und nach Einstellung der Ermittlungen aufgehoben werden würden.

Diese Entwicklungen spielen sich vor dem Hintergrund anhaltender familiärer Konflikte ab. Silvia Wollny, Mutter von elf Kindern, hatte in der Vergangenheit bereits mit mehreren Töchtern Streit, darunter auch mit Loredana. Themen wie geborgtes Geld, Immobilienfragen und Rassismusvorwürfe prägten die öffentlichen Auseinandersetzungen. Die aktuelle Verwicklung von Loredanas Ehemann in einen schweren Kriminalfall vertieft diese Risse und stellt die gesamte Familie vor eine enorme Herausforderung in der Öffentlichkeit und im privaten Umfeld.