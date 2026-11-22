Berlin, Winter 1884/85. Reichskanzler Bismarck hat geladen. Die Kolonialmächte beraten darüber, wie Afrika aufgeteilt werden soll. Diese Kongokonferenz gehört zur Weltgeschichte – Daniel Kehlmann macht daraus eine Farce.

Berlin, Winter 1884/85. Reichskanzler Bismarck hat geladen. Die Kolonialmächte beraten darüber, wie Afrika aufgeteilt werden soll. Diese Kongokonferenz gehört zur Weltgeschichte – Daniel Kehlmann macht daraus eine Farce.

Im Mittelpunkt steht Legationsrat Gustav von Strinetzky, ein kleiner österreichisch-ungarischer Diplomat. Sein wichtigstes Werkzeug im diplomatischen Dienst ist ein Wort:"Verstehe.

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" Er sagt es immer dann, wenn er nichts versteht. Das passiert häufig. Strinetzky steckt in Schwierigkeiten: Er hat Staatsgelder für seine Geliebte abgezweigt, mit Hilfe eines erfundenen Mitarbeiters. Nun steht plötzlich ein Mann mit diesem Namen vor ihm.

Hinzu kommt: Am kommenden Morgen wartet ein Duell, das er sich selbst eingebrockt hat. Und ausgerechnet er soll seinen Botschafter bei der Konferenz vertreten. Daniel Kehlmann zeigt mit"Afrika", wie banal Weltgeschichte gemacht wird. Er erzählt mit trockenem Witz, mit wie wenig Verstand weltpolitisches Handeln auskommt.

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Hinter den Pointen liegt der Ernst: Ein Kontinent wird aufgeteilt – ohne die Menschen, die dort leben. Hier ist der Titel Programm: Alle Themen sind möglich und das in den verschiedensten Formen, von der langen Reportage über ein Stück Literatur bis hin zum ausführlichen Interview. Eine Künstlerin zieht sich nach einer Demütigung aus dem Kunstbetrieb in die Einsamkeit zurück. Doch ein Hund, die Natur und unerwartete Begegnungen bringen ihre Pläne durcheinander.

Wie war Frank Lehmann, bevor er zum berühmtesten Kneipenhelden der deutschen Literatur wurde? Das erzählt Sven Regener erzählt in"Frankie und Freddie". England, das Jahr 1500: Heinrich VII. regiert. Aber Rosanna Pikes Romandebüt spielt nicht im Palast.

Die Kulisse besteht aus Schlamm und Elend. Hunger, Gewalt und übermächtige Kirchen bestimmen das Leben.