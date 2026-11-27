Markt Analyse von Steffen Scholz über: Servicenow Inc. Lesen Sie Steffen Scholz's Analyse auf Investing.com.

brauchen ein verdammt dickes Fell. Noch vor Kurzem sah es so aus, als hätten wir das Schlimmste hinter uns. Dann kamen die Quartalszahlen, und seitdem kommt die Aktie nicht mehr vom Fleck.

Ist es also höchste Zeit, diesen Rohrkrepierer aus dem Depot zu werfen? Oder ist das eine der letzten Kaufchancen, die man bei ServiceNow langfristig überhaupt noch bekommt? Wie gewohnt blicken wir auf den Chart und die fundamentalen Zahlen, Daten und Fakten und überlegen dann gemeinsam, ob ServiceNow günstig ist und was es für die Zukunft zu beachten gibt.

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Kurz zu mir: Mein Name ist Steffen, ich bin seit über 14 Jahren an der Börse aktiv, und in meinen Analysen geht es darum, worauf es bei der Fundamentalanalyse wirklich ankommt. Die Bewertungskennzahlen stammen aus InvestingPro. Wie immer gilt: keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Einschätzung. Kurz in eigener Sache: Zahlen, News und Analystenreaktionen zu ServiceNow, die ich für diese Analyse genutzt habe, findest du in InvestingPro.