ServiceNow verzeichnet starkes Q1‑Wachstum und setzt KI im Fokus

Im ersten Quartal 2026 steigerte ServiceNow den Umsatz um 22 Prozent auf 3,77 Mrd. USD, erzielte einen bereinigten Gewinn von 0,97 USD pro Aktie und erhöhte die operative Marge auf 32 Prozent. Der Erfolg beruht vor allem auf intensiven Investitionen in Künstliche Intelligenz, die das Portfolio an digitalen Workflow‑Lösungen erweitern und neue Umsatzpotenziale schaffen. Die Unternehmensführung strebt ein beschleunigtes Umsatzwachstum, erweiterte KI‑Funktionen und eine weitere Margenverbesserung im laufenden Geschäftsjahr an.

ServiceNow hat am 22. April 2026 seine Quartalszahlen für das erste Geschäftsjahr des Jahres veröffentlicht und damit ein deutliches Signal für den anhaltenden Wachstumspfad des Unternehmens gesetzt.

Der Gesamtumsatz belief sich auf 3,77 Milliarden US‑Dollar, was einer Steigerung von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,97 US‑Dollar und lag somit exakt im Erwartungsbereich der Analysten, während er im Vergleich zum Vorjahr von 0,81 US‑Dollar deutlich anstieg. Auch die operative Marge von 32 Prozent verdeutlicht, dass ServiceNow nicht nur Umsatzwachstum generiert, sondern gleichzeitig profitabel arbeitet.

Aus Sicht des Managements spiegeln diese Kennzahlen die continue steigende Nachfrage nach digitalen Workflow‑Lösungen wider, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Ein zentraler Treiber des jüngsten Erfolgs ist die konsequente Investition in Künstliche Intelligenz. ServiceNow positioniert sich zunehmend als Plattform für intelligente Unternehmensprozesse, indem es KI‑gestützte Funktionen in seine Kernprodukte integriert. Durch die Einbindung von maschinellem Lernen in Workflows können Kunden potenzielle Engpässe vorhersehen, Serviceanfragen automatisiert bearbeiten und Entscheidungsfindungen datenbasiert beschleunigen.

Das Unternehmen betont, dass diese Technologie nicht nur die Kundenzufriedenheit erhöht, sondern auch neue Umsatzströme eröffnet, da Kunden bereit sind, für erweiterte Automatisierungs‑ und Analysefunktionen mehr zu bezahlen. Die strategischen Ziele für das laufende Geschäftsjahr konzentrieren sich darauf, das Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen und die Profitabilität zu stärken. ServiceNow plant, seine KI‑fähigkeiten weiter auszubauen, zusätzliche Branchenspezifische Lösungen zu entwickeln und das Partnernetzwerk zu erweitern, um neue Märkte zu erschließen.

Gleichzeitig soll die operative Effizienz verbessert werden, um die Marge weiter zu erhöhen. Analysten sehen in den vorliegenden Zahlen ein starkes Fundament für diese Vorhaben und erwarten, dass das Unternehmen seine Position im Markt für digitale Transformations‑ und Workflow‑Lösungen weiter festigen wird. Für Anleger eröffnet das solide Ergebnis zudem neue Perspektiven, da die Kombination aus stabilem Umsatzwachstum, robusten Margen und einer klaren Innovationsstrategie langfristig attraktive Renditen verspricht





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