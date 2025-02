Sesko: Arsenal und Real Madrid an Top-Talent interessiert

Benjamin Sesko ist ein gefragter Stürmer. Arsenal, Real Madrid und weitere Top-Klubs verfolgen den RB Leipzig Spieler. Sein Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel, die im Sommer 2024 greift.

Der FC Arsenal hatte im Winter Interesse an Benjamin Sesko (21) bekundet. Englische Medien berichteten, dass RB Leipzig 130 Millionen Euro für den Stürmer verlangte. Allerdings wurde nie eine konkrete Anfrage gestellt. Außerdem hätte der Spieler ohnehin nicht wechseln dürfen. Trainer Marco Rose (48) erklärte: „Er ist ein wichtiger Spieler für uns, wir haben nicht vor, ihn abzugeben, sondern große Pläne mit ihm.“ Vinicius' Stellung in der Kabine von Real Madrid soll angespannt sein.

Es wird gemunkelt, dass seine Mitspieler genervt sind und ein Abgang daher nicht mehr ausgeschlossen ist. Trotzdem könnte sein Abschied nach der Saison erfolgen. Denn bei Seskos Vertragsverlängerung (bis 2029) wurde in einem Gentlemen's Agreement festgelegt, dass er in den Sommerpausen für 70 Millionen Euro gehen darf. Da dies aber keine feste Ausstiegsklausel ist, hoffen die Sachsen auf ein Wettbieten mehrerer Interessenten und eine Ablöse in Höhe von etwa 100 Millionen Euro. Arsenal gilt weiterhin als der heißeste Anwärter auf den Slowenen. Die AC Mailand hat bereits mit Zlatan Ibrahimovic (43) vorgefühlt. Der Angreifer steht auch auf der Liste der Bayern. Darüber hinaus beobachteten Chelsea und Real Madrid Sesko zuletzt intensiv. Bei dem spanischen Rekordmeister steht der Stürmer auf der Liste, seitdem klar ist, dass Erling Haaland (24) aufgrund seines Vertrags mit Manchester City (bis 2034) nicht zu holen ist. Sesko war in Salzburg Haalands Nachfolger und wird seitdem immer mit dem Norweger verglichen – seine Anlagen werden sogar als besser eingeschätzt. Sesko (Marktwert laut transfermarkt.de: 50 Millionen Euro) kostete Leipzig 2023 rund 24 Millionen Euro Ablöse. Bei einem Weiterverkauf wird Ausbildungsverein Salzburg laut SPORT BILD-Info an der Ablöse mit einem Millionenbetrag beteiligt. In dieser Saison erzielte Sesko in 30 Pflichtspielen 15 Tore, zeigte aber auch Leistungseinbrüche. Interessierte Top-Klubs lassen sich davon aber kaum abschrecken





