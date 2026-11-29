Seth Rogen erinnert sich mit Grauen an einen Seriengastauftritt. Warum die Dreharbeiten für ihn zur Belastungsprobe wurden.

sprach der Schauspieler jetzt offen über seinen Gastauftritt in der sechsten Staffel der Serie und stellte nachdrücklich klar, dass er an diese Zeit keine guten Erinnerungen hat.war damals rund 20 Jahre alt und spielte in der Folge "Rock Bottom" die Nebenfigur Bob.

Die Dreharbeiten wurden für den Comedian allerdings zu einer echten Belastungsprobe. Zwischen den Verantwortlichen der Serie und den Darstellern habe es große Spannungen gegeben, die für eine äußerst unangenehme Stimmung am Set sorgten. Hinzu kam außerdem auch noch ein Hotel, in dem es angeblich spukte. Am Ende erlittWas er hinter den Kulissen erlebte, fand der "The Studio"-Star sehr befremdlich, wie er nun berichtet.

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"Es gab eine Menge Groll zwischen den Showrunnern und dem Cast. Es herrschte eine sehr schlechte Dynamik" , verriet er. Seinen damaligen Zustand fasste er knapp zusammen: "Ich wohnte in einem Spukhotel und hatte einen Nervenzusammenbruch.