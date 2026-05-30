Sexismus-Skandal nach French-Open-Aus: Vallejo kritisiert Schiedsrichterin

Nach einer spektakulären Fünf-Satz-Niederlage bei den French Open attackiert der Paraguayer Adolfo Daniel Vallejo die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho mit sexistischen Aussagen. Er fordert einen männlichen Schiedsrichter für anspruchsvolle Spiele. Die Turnierleitung verurteilt die Äußerungen scharf.

Der paraguayische Tennis spieler Adolfo Daniel Vallejo sorgt nach seiner Fünf-Satz-Niederlage bei den French Open gegen den Franzosen Moïse Kouamé für einen Skandal . In seinen Aussagen nach dem Match kritisiert Vallejo unter anderem die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho mit sexistischen Bemerkungen und fordert, dass das Spiel von einem Mann geleitet werden müsse.

Das mehr als fünf Stunden dauernde Match im Suzanne-Lenglen-Stadion war von lautstarker Unterstützung der französischen Zuschauer für den 17-jährigen Lokalmatador Kouamé geprägt. Vallejo beklagte sich über das enthusiastische Publikum und warf Kouamé vor, unnötig Zeit zu verschwenden. Er argumentierte, dass ein männlicher Schiedsrichter die Situation besser hätte handhaben können. Diese Schlussfolgerung wird jedoch als nicht nachvollziehbar kritisiert.

Die Organisatoren der French Open und der französische Tennisverband verurteilten die Aussagen als inakzeptabel und betonten, dass die Kompetenz eines Schiedsrichters nicht vom Geschlecht abhänge, sondern von Professionalität und der Fähigkeit, hochklassige Spiele zu leiten. Kouamé bedankte sich nach seinem Sieg ausdrücklich bei den Fans und widmete ihnen den Erfolg





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