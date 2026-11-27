Ein Fall von sexualisierter Gewalt erschüttert die Surfszene. Immer mehr Frauen berichten von Übergriffen. Machokultur türmt sich hier sehr schnell auf.

Ein Fall von sexualisierter Gewalt erschüttert die Surfszene. Immer mehr Frauen berichten von Übergriffen. Machokultur türmt sich hier sehr schnell auf. Surfen.

Wellenreiten. Das ist das Gleiten auf Energieströmen, die Stürme vom offenen Meer über Tausende Kilometer bis an die Küste gepeitscht haben. Energie, die sich dann glitzernd und schäumend in wenigen Sekunden überschlägt und am Strand aufläuft. Es klingt wie Transzendenz, wie reinste Wonne.

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Doch das ist nur ein Bruchteil eines Surflebens. Denn wenn man gerade nicht auf einer Welle davonschießt, geht es auch viel um Macht, um Einfluss, um Status.wegen „Anschuldigungen äußerst schwerwiegender Natur“. Wenige Tage später meldete auch die etwas weniger wichtige International Surfing Association einen Rausschmiss, aufgrund von „Berichten über schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe innerhalb der Surfgemeinschaft“. Mehrere Surfmedien berichteten unabhängig von den Vorfällen.