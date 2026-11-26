Staatsanwaltschaft korrigiert Tatzeitraum in Schweinfurt: Taten im Januar und April 2025. Sechs Jugendliche unter Verdacht, Festnahmen aufgehoben.

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt und die lokale Polizei haben aktuelle Details zu den schweren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs einer 13-jährigen Schülerin bekannt gegeben. Bei der Veröffentlichung der neuen Informationen wurde gleichzeitig ein wesentlicher Fehler in den bisherigen Bekanntgaben korrigiert. Der Zeitraum der mutmaßlichen Taten erstreckt sich nun auf den Januar und April 2025, was eine Präzisierung der zuvor genannten Zeitspanne zwischen Anfang 2025 und April 2026 darstellt.

Korrektur des Tatzeitraums und Tatverdächtige

Die ursprüngliche Angabe eines Tatzeitraums bis ins Jahr 2026 entpuppte sich als reiner Schreibfehler. Die Ermittler ordnen die Vorfälle nun eindeutig in die Monate Januar und April 2025 ein. Bei den sechs vorläufig festgenommenen und inzwischen wieder freigelassenen Beschuldigten handelt es sich um jugendliche Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren. Alle verfügen über die syrische Staatsangehörigkeit und besitzen einen gültigen Aufenthaltstitel.

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Oberstaatsanwalt Markus Küstner bestätigte gegenüber BILD, dass sich die Beschuldigten alle innerhalb der genannten Altersgrenzen bewegen. Aufgrund vergleichbarer Vorwürfe in der Vergangenheit gibt es laut Angaben der Staatsanwaltschaft Schweinfurt keine bisherigen Eintragungen in den Erziehungsregistern der Jugendlichen. Die genaue Rolle und das Wissen jedes einzelnen Täters über das Alter des Opfers bleibt weiterhin Gegenstand der intensiven Ermittlungen.

Details zu den beiden Vorfallsorten

Die mutmaßlichen Taten sollen sich an zwei unterschiedlichen Tagen und Orten in der 55.000-Einwohner-Stadt Schweinfurt ereignet haben. Im Januar 2025 soll der erste Vorfall an der Stadtmauer in einer Grünanlage, dem Châteaudun-Park, stattgefunden haben. Nach Informationen von BILD kam es dort zu sexuellen Handlungen zwischen zwei syrischen Jugendlichen und dem Mädchen. Das Mädchen gab an, diese Handlungen seien einvernehmlich gewesen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht 14 Jahre alt war.

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Damit liegt der Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor. Im April 2025 soll sich der zweite, schwerwiegende Vorfall in der Umkleide eines Sportheims ereignet haben. Dort befand sich das Mädchen nach dem aktuellen Ermittlungsstand gemeinsam mit vier der jugendlichen Beschuldigten. Im Gegensatz zum ersten Vorfall soll es diesmal zu sexuellen Handlungen unter Zwang gekommen sein.

Markus Küstner erklärte, die Jugendlichen hätten das Mädchen unter Vorhalt und Bedrohung mit einem Gegenstand dazu gezwungen. Die genauen Tattage und die Dauer dieses mutmaßlichen Übergriffs sind derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt und werden weiter geprüft. Die Stadtmauer, die den zentral gelegenen Châteaudun-Park begrenzt, markiert somit den Schauplatz des ersten Vorfalls, während das Sportheim der Ort des zweiten Vorfalls war.

Ermittlungsstand und Beweissicherung

Die Ermittlungen wurden durch schriftliche Aufzeichnungen des Mädchens angestoßen, in denen es die Vorfälle detailliert schilderte. Diese Unterlagen gelangten zur Kriminalpolizei, welche daraufhin das Verfahren einleitete. Ob eine Strafanzeige durch das Mädchen oder seine Mutter vorliegt, ist nicht bekannt. Für die Tätigkeit von Polizei und Staatsanwaltschaft ist eine solche Anzeige jedoch nicht zwingend erforderlich, da bei einem entsprechenden Anfangsverdacht von Amts wegen ermittelt wird.

Am Donnerstag der vergangenen Woche durchsuchten die Ermittler die elterlichen Wohnungen der Tatverdächtigen. Dabei sicherten sie unter anderem elektronische Geräte. Das Mädchen hatte in ihrer Vernehmung angegeben, sie glaube, bei dem mutmaßlichen Übergriff von einem der Beschuldigten oder einer bislang unbekannten Person gefilmt worden zu sein.

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Bisher wurde laut Oberstaatsanwalt Markus Küstner kein solches Filmmaterial festgestellt. Die Auswertung der sichergestellten Geräte läuft jedoch weiterhin. Das Mädchen war längere Zeit nicht vernehmungsfähig, was den Ermittlungsverlauf beeinflusste. Objektive Beweismittel, die die Angaben des Mädchens direkt stützen, liegen nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit nicht vor, weshalb die Beweislage weiterhin komplex ist.