Sexueller Missbrauch in Tanzschule Westenhellweg: Opfer demonstrieren gegen Albert D.

Sarah Hanses und Mona Stefanescu fordern Gerechtigkeit nach dem Tod des Tanzlehrers Albert D. Sie kritisieren die Untätigkeit der Justiz und werfen der Tochter des Täters Mitwisserschaft vor.

Sarah Hanses steht gemeinsam mit weiteren hundertfünfzig Demonstranten vor der ehemaligen Tanzschule am Westenhellweg in Dortmund. An einem kalten Novembertag fordern sie öffentlich Transparenz bezüglich der sexuellen Übergriffe, die Sarah und andere junge Frauen damals von Albert D. erlitten haben sollen. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass Sarah an diesem Ort erscheint, wo ihr und vielen anderen der Tanz nahegebracht wurde.

Die Außenwände der Tanzschule sind mit Titelseiten des ZEIT Verbrechen Magazins beklebt. Darunter steht in großen Buchstaben der Titel "Der Tanzlehrer", der sich auf Albert D. bezieht. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte im Oktober 2016 einen umfangreichen Artikel über die Vorwürfe gegen den ehemaligen Schulleiter veröffentlicht, der bis heute Nachwirkungen zeigt.

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Zeitleiste des Missbrauchs ab 2005

Die Beziehungen zwischen Sarah Hanses und Albert D. begannen bereits im Jahr 2005. Damals war Sarah vier Jahre alt und nahm zum ersten Mal am Kindertanzunterricht in der Einrichtung am Westenhellweg teil. Später wechselte sie zu Ballett- und Jazztanzkursen. Albert D., der damalige Leiter der Tanzschule, förderte ihre Talente besonders intensiv und ernannte sie mit zwölf Jahren zu seiner persönlichen Assistentin.

Als Assistentin half Sarah bei der Vorbereitung des Unterrichts, leitete Aufwärmübungen an und übernahm später auch Choreografien. In dieser Position verbrachte sie fast jeden Tag in der Tanzschule und eine erhebliche Menge an Zeit direkt mit Albert D. Diese enge Bindung und das damit verbundene Vertrauen bildeten den Rahmen für die Eskalation der Vorfälle in der Folgezeit.

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Der erste sexuelle Übergriff soll unter dem Vorwand einer Massage stattgefunden haben, bei der Albert D. behauptete, eine Verletzung von Sarah behandeln zu wollen. Sarah gab zu Protokoll, dass sie zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt war. Von diesem Moment an soll Albert D. sie über einen Zeitraum von sechs Jahren regelmäßig sexuell missbraucht haben, bis sie achtzehn Jahre alt war. Häufig diente dabei der Deckmantel medizinischer oder therapeutischer Massagen als Rechtfertigung für die Taten.

Kollektive Erfahrungen mit Mona Stefanescu

Sarahs Schilderungen stehen nicht isoliert, sondern werden durch die Erfahrungen von Mona Stefanescu gestützt. Mona begann ebenfalls mit sieben Jahren Tanzunterricht bei Albert D. und wurde später ebenfalls in die Rolle seiner Assistentin gehoben. Beide Frauen berichten, dass sie nicht die Einzigen waren, die sexuellen Missbrauch durch Albert D. erfahren haben sollen.

Mona beschreibt Vorfälle, die nach Fotoshootings stattfanden, bei denen der sexuelle Missbrauch erneut unter dem Vorwand von Massagen begangen wurde. Oft seien sie zu zweit oder sogar mit weiteren Mädchen missbraucht worden. Häufig geschah dies nach vorgeblich künstlerischen Fotoshootings oder am Ende von Tanzstunden, wobei die Begründung der Massage wiederholt als Türöffner diente.

Sowohl Sarah als auch Mona betonen, dass es sich um eine schleichende Entwicklung handelte. Albert D. habe körperliche Nähe über einen langen Zeitraum hinweg normalisiert, lange bevor es zu direkten sexuellen Übergriffen kam. Zwei weitere ehemalige Tanzschülerinnen bestätigen, dass lange und ausgiebige Massagen, auch von Oberschenkeln und Gesäß, im Unterricht als normal galten.

Probenbedingungen und juristische Hürden

Neben den Massagen berichten die Opfer von extremen Anforderungen während der Proben. Albert D. habe sie aufgefordert, nackt zu tanzen, und bei Fotoshootings posieren lassen. Als Begründung führte er an, dass dies zum Tanz und zur Kunst gehöre. Nach solchen Proben und Fotosessions sollen häufig sexuelle Missbrauchsvorfälle erfolgt sein. Der Anwalt von Albert D. bestreitet diese Vorwürfe und alle genannten Tatsachen kategorisch.

Wohl aus Scham oder Verwirrung ordneten Sarah und Mona die Ereignisse in der Zeit des Geschehens selbst nicht als sexuellen Missbrauch ein. Erst mit dem nötigen zeitlichen Abstand und nach dem Austausch miteinander erkannten sie, dass ihre Erfahrungen in der Tanzschule als sexueller Missbrauch zu klassifizieren waren. Dieser Erkenntnisprozess dauerte Jahre, bis sie sich entschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten.

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Im Jahr 2021 meldeten Sarah, Mona und eine weitere ehemalige Tanzschülerin Albert D. bei der Polizei an. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Ein erster Prozess kam jedoch nicht zustande, da die Verteidigung ein Gutachten vorlegte, das Albert D. als verhandlungsunfähig einstufte. Dies verzögerte das Verfahren erheblich.

Nachwirkung und Vorwürfe an die Tochter

Erst im Sommer 2026 legte die Justiz ein neues Gutachten vor, das Albert D. als verhandlungsfähig bescheinigte. Kurz darauf verstarb der beschuldigte Tanzlehrer. Ein Gerichtsverfahren wurde daraufhin nie eröffnet, und die Schuld des Beschuldigten konnte juristisch nicht festgestellt werden. Für die Opfer Sarah und Mona bedeutet dies kein Ende der Auseinandersetzung.

Sie demonstrieren nun öffentlich, um aufzuzeigen, dass sexueller Missbrauch häufig im nahen Umfeld stattfindet und oft lange unerkannt bleibt. Sie stellen die Frage, wie es möglich sein konnte, dass niemand die Vorfälle bemerkte. Dabei richten sie scharfe Kritik an der Tochter von Albert D., die die neue Tanzschule am alten Standort leitet.

Zur Zeit des alleged Missbrauchs war die Tochter selbst Tanzlehrerin in der Schule von Albert D. und führte diese gemeinsam mit ihm. Sarah und Mona werfen ihr vor, Situationen wahrgenommen zu haben, in denen Grenzen junger Tänzerinnen überschritten wurden und klare Anzeichen für Missbrauch vorlagen. Die Tochter bestreitet, von den sexuellen Übergriffen gewusst zu haben.

Die Opfer äußern deutliche Zweifel an dieser Aussage. Sie berichten von einem konkreten Vorfall im Jahr 2016, als eine damalige Tanzschülerin Albert D. anzeigte. Der Vorwurf lautete, dass er sie bei einem Bodypainting-Termin im Intimbereich berührt habe. Bei diesem Termin waren Sarah und Mona anwesend, was ihre Sichtweise auf die damalige Gesamtsituation unterstreicht.