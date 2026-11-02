Sexueller Missbrauch und Gewalt: Sky Daily und Sohn Hayden Hitt verklagt

Sky Daily, Witwe von Hulk Hogan, und ihr Sohn Hayden Hitt stehen vor schweren Vorwürfen. Eine minderjährige Klägerin beschuldigt Hitt der Vergewalt, während Daily als Mittäterin gilt.

Die Witwe des WWE-Legenden Hulk Hogan, Sky Daily, steht im Mittelpunkt eines schweren Rechtsstreit s. Zusammen mit ihrem Sohn Hayden Hitt wird sie und wird er einer minderjährigen Klägerin vorgeworfen. Die Anschuldigungen reichen von Fahrlässigkeit bis hin zu sexuellen Übergriffen. Das Promiportal TMZ hat Details zur Situation veröffentlicht, die sich im März eines vergangenen Jahres ereigneten. Daily war von September 2023 bis zum Tod ihres Mannes am 24. Juli 2025 mit ihm verheiratet.

Der Vorfall im März und die Rolle von Sky Daily

Sky Daily wirft die Klägerin vor, für eine Party im März Alkohol besorgt zu haben. Sie wusste, dass Minderjährige unter den Gästen sein würden. Während der Feier besuchte sie selbst ein anderes Event. Die Klägerin, die damals minderjährig war, verklagt nun Mutter und Sohn. Sie gibt an, während der Party Vergewaltigt worden zu sein. Ihr Sohn Hayden Hitt soll die Feier vorab in einem Gruppenchat angekündigt haben.

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Die Beschuldigungen gegen Hayden Hitt sind besonders drastisch. Die Jugendliche beschreibt, dass Hitt sie in einem Chat als "Free P*ssy" bezeichnete. Im Laufe des Abends soll er in der Küche eine Art Auktion abgehalten haben. Dabei bot er die Jugendliche für Geschlechtsverkehr an, obwohl sie sich nicht mehr wehren konnte. Sie berichtete, das Bewusstsein verloren zu haben, nachdem sie ein Getränk von dem beschuldigten Jungen annahm.

Schwere Vorwürfe des sexuellen Übergriffs

Die Klägerin behauptet, der Beschuldigte habe sie über mehrere Stunden vergewaltigt. Hayden Hitt soll die Tür bewacht haben, um den Vorgang zu sichern. Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Sie sicherte ein Kondom, um DNA-Tests durchführen zu können. Sky Daily wird vorgeworfen, zwei weitere Kondome und blutbefleckte Bettwäsche beseitigt zu haben. Diese Aktionen sollen dazu gedient haben, Beweismittel zu vernichten.

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Die rechtlichen Schritte gegen die Familie sind umfassend. Neben der Klage wegen Fahrlässigkeit richtet sich die Anklage direkt an den mutmaßlichen Täter. Er wird wegen sexuellen Übergriffs, Körperverletzung und seelischer Qualen verklagt. Die Klägerin sieht in den Handlungen von Hitt und den versuchten Spurenvernichtung durch Daily eine massive Verletzung ihrer Rechte. Die Vorwürfe legen nahe, dass die Taten planvoll ausgeführt wurden.

Weitere Gewaltvorwürfe und Konflikte im Haushalt

Neben den sexuellen Vorwürfen liegt eine weitere Klage vor. Eine Frau, die zeitweise bei Sky Daily und ihrem Sohn wohnte, beschuldigt Hayden Hitt wiederholter Handgreiflichkeiten. Sky Daily soll die Betroffene stets dazu gedrängt haben, ihrem Sohn zu verzeihen. Dies geschah trotz der offensichtlichen Gewalttaten. Die Dynamik im Haushalt scheint durch Loyalität gegenüber dem Sohn geprägt gewesen zu sein.

Als die Mitbewohnerin die Polizei rief, eskalierte die Situation. Sky Daily soll die Frau sofort vor die Tür gesetzt haben. Zudem soll deren Besitz im Vorgarten entsorgt worden sein. Auf eine Anfrage von TMZ reagierten die Beschuldigten bisher nicht. Die Aussagen der früheren Bewohnerin unterstreichen ein Muster von Gewalt und fehlendem Schutz durch die Mutter. Dies verstärkt die Schwere der gesamten Vorwürfe erheblich.

Politische und gesellschaftliche Implikationen der Fälle

Die Fälle werfen Fragen nach der Verantwortung von Eltern auf. Sky Daily agierte als Hüterin des Hauses und der Veranstaltung. Ihre Entscheidungen beeinflussten das Schicksal der Gäste maßgeblich. Die Vorwürfe deuten auf ein Versagen dieser Rolle hin. Gesellschaftlich wird oft erwartet, dass Erwachsene Minderjährige schützen.

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Hayden Hitt steht als junger Mann in der Kritik. Seine Handlungen im Chat und auf der Party gelten als besonders zynisch. Die Verwendung herabwürdigender Sprache im Vorfeld zeigt eine fehlende Empathie. Die rechtlichen Konsequenzen werden voraussichtlich schwer wiegen. Die Öffentlichkeit beobachtet die Entwicklung der Gerichtsverfahren genau. Der Fall ist ein trauriges Kapitel im Umfeld der Wrestling-Legende.