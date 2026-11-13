Sexueller Überfall auf Frau in Düren: Polizei sucht Tater

Polizei Düren fahndet nach einem Mann, der eine 43-Jahrige auf ihrer Terrasse angriff und bedrohte. Zeugen mit Hinweisen an 02421/949-0.

Die Polizei Düren ermittelt schwerpunktmäßig nach einem brutalen sexuellen Überfall auf eine 43-jährige Frau in der Blücherstraße. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 4. November in einer privaten Wohnung im Stadtgebiet von Düren. Die Ermittler haben ein Phantombild des Taters veröffentlicht und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung.

Detaillierte Abläufe des Angriffs

Gegen 21:15 Uhr des genannten Datens klopfte ein Unbekannter an die Terrassentür der 43-jährigen Bewohnerin. Die Frau ging fälschlicherweise davon aus, dass es sich um einen Nachbarn handelte und öffnete die Tür. Sobald die Tür geöffnet war, stieß der Angreifer sie in ihr Wohnzimmer und begann sofort mit der Gewaltanwendung. Er schlug mit einer Glasflasche und seinen Fäusten auf die Frau ein, wobei er sie zu Boden brachte und weiter einschlug.

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Der Angriff eskalierte, als der Mann versuchte, die Hose des am Boden liegenden Opfers herunterzuziehen. Laut den vorliegenden Ermittlungsangaben brüllte er dabei mehrfach Befehle wie "Halt deine Fresse! Zieh dich aus!" Die 43-jährige Frau wehrte sich jedoch mit aller Kraft gegen den Angriff. Sie trat gegen ihren Angreifer und rief um Hilfe, wodurch sie sich erfolgreich aus der unmittelbaren Bedrohung befreien konnte.

Stellungsangaben zur Tatperson

Die Beschreibung des Gesuchten durch die Polizei Düren ist sehr spezifisch. Der Tater wird als zwischen 30 und 45 Jahren alt eingestuft. Seine Körpergröße liegt Schätzungen zufolge zwischen 1,75 und 1,85 Metern. Körperlich wird er als schlank und drahtig charakterisiert. Sein Hauttyp ist hell, und er besitzt auffällig sichtbare Wangenknochen.

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Während der Straftat sprach der Mann laut Zeugenaussagen Deutsch, jedoch mit einem deutlich erkennbaren osteuropäischen Akzent. Diese sprachlichen Merkmale dienen den Ermittlern als wichtiger Hinweis bei der Eingrenzung des Tatverdächtigen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter das Gebiet nach der Tat verlassen hat, bevor weitere Zeugen eintreffen konnten.

Konsequenzen und Fahndungsmaßnahmen

Die Folgen des Überfalls waren schwerwiegend. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, um medizinisch versorgt zu werden. Der Angreifer flüchtete schließlich durch die Terrassentür, nachdem er sich von der wehrhaften Opfer distanziert hatte. Er konnte nicht festgenommen werden und ist derzeit weiterhin flüchtig.

Die Polizei Düren setzt nun auf die Unterstützung der Bevölkerung, um den Tater zu fassen. Wer das Phantombild erkennt oder Hinweise zur Person des Mannes geben kann, wird dringend aufgefordert, sich zu melden. Die Kontaktdaten für den Hinweisgeber sind unter der Telefonnummer 02421/949-0 erreichbar. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, um die Sicherheit der Bevölkerung wiederherzustellen.