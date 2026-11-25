Sexvideoskandal und Kokainsucht: In einer neuen Doku spricht Rob Lowe über seine dunkelsten Jahre und seine damaligen Fehltaten.

: The Outsider" , die mittlerweile auf Netflix zu sehen ist, schaut der Schauspieler auf zwei besonders problematische Kapitel zurück: den Sexvideoskandal von 1988 und seine damalige Abhängigkeit von Kokain.

Die Aufnahmen zeigten den Hollywoodstar, der zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt war, mit zwei Frauen im Alter von 16 und 22 Jahren. Kennengelernt hatten sich die drei zuvor im Club Rio in Atlanta.betonte in der Doku, nichts vom Altersunterschied gewusst zu haben: "Wir waren in einer Bar ab 21 Jahren.

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" Und weiter: "Die Mutter der 16-Jährigen reichte damals eine Zivilklage gegenein und warf ihm vor, illegale Pornografie hergestellt zu haben. Das Schutzalter lag in Georgia zwar bei 14 Jahren und wurde erst später auf 16 Jahre erhöht, für explizite Aufnahmen galt aber eine Grenze von 18 Jahren. Verteidigt hat sichin der Öffentlichkeit nicht: "Mir wurde von Hollywoods Besten geraten, mich nicht zu verteidigen. Also tat ich es nicht, denn sie sind die Experten.

" Stattdessen zog er sich komplett zurück: "" Zu einer strafrechtlichen Verurteilung kam es nicht und die Klage der Mutter wurde außergerichtlich beigelegt. In der Doku thematisierteebenfalls seine Drogensucht. In den 1980er-Jahren sei vor allem Kokain unter Künstlern, Schauspielern und Rockstars weitverbreitet gewesen.

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"Und jeder wusste es, und es war großartig", erzählte er rückblickend. Sheryl Berkoff . Zunächst hielt sie allerdings Abstand und hatte aufgrund von Robs exzessivem Lebensstil keinen guten Eindruck von ihm. Nach einem nächtlichen Telefonat, bei dem sie im Hintergrund eine andere Frau hörte, zog sie eine klare Grenze: " Ich liebe dich, wir werden immer Freunde sein, ich werde immer für dich da sein, aber ich mache das nicht mit dir mit.die Einzige, die ihn dort besuchte.

Seitdem lebt er nach eigener Aussage nüchtern. Auch für die Beziehung war das der Wendepunkt. Auch bei seinem langjährigen Freund