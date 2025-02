SG Bockum-Hövel - SV Borussia Emsdetten: Torloser Kampf, Afiemo entschied kurz vor Schluss

Im torarmen Duell der Westfalenliga Herren Staffel 1 zwischen SG Bockum-Hövel und SV Borussia Emsdetten setzte sich die Borussia mit 1:0 durch. Noah-Jacob Afiemo erzielte in der 83. Minute das entscheidende Tor.

Hamm. Die Fußball teams von Matthias Bsufka (SG Bockum-Hövel) und Roland Westers (SV Borussia Emsdetten) lieferten sich vor 243 Zuschauern in der Hammer Sport anlage SG Bockum-Hövel (Adolf-Brühl-Stadion) ein torarmes Match. Das Spiel startete langsam und die erste Halbzeit verlief ohne Treffer, sodass beide Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden in die Pause gingen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie torlos. Die Bemühungen beider Teams scheiterten zunächst.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Mannschaften durch Spielerwechsel neue Energie in die Partie zu bringen. SG Bockum-Hövel brachte Lucjan Teclaw für Maxim Limanski und SV Borussia Emsdetten brachte Tobias Klostermann für Markus Weidel. Doch diese Anstrengungen blieben ohne Erfolg. Kurz vor Abpfiff, in der 83. Minute, erzielte Noah-Jacob Afiemo für die Gäste die Führung. Die SV Borussia Emsdetten fuhr mit einem 1:0-Sieg nach Hause und sicherte sich damit den fünften Platz. Die Aufstellungen der SG Bockum-Hövel und der SV Borussia Emsdetten sowie die Namen der Schiedsrichter und Assistenten werden in dem Bericht ebenfalls genannt





