Die SG Flensburg-Handewitt holt nach schwacher erster Hälfte ein knappes 33:31 im Auswärtsspiel gegen HC Buzau und festigt die Tabellenspitze in der European League.

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihr European-League-Auswärtsspiel gegen den HC Buzau in Bukarest mit einem knappen 33:31 gewonnen. Trainer Ales Pajovic kritisierte nach dem Spiel die schwache Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit, verwies aber auf die wichtige Rückbesinnung auf die eigenen Stärken im zweiten Durchgang. Der Sieg sichert der deutschen Handball-Elitekraft den ersten Platz in Gruppe E.

Anreise und Spielbeginn

Die Voraussetzungen für das Match waren für den deutschen Vertreter alles andere als ideal. Bereits am Montagmorgen brach der Reise-Tross der SG Flensburg-Handewitt auf. Der Weg führte zunächst nach Berlin, von wo es mit dem Flugzeug nach Amsterdam ging. Weiter ging es dann per Bus in die rumänische Hauptstadt Bukarest. Von dort führte die Reise erneut mit dem Bus in den Südosten der Karpaten, in die Stadt Buzau, die Kreishauptstadt der Region Fürstentum Walachei. Diese lange Anreise war nach Aussage des Trainers kein Vergnügen für die Spieler.

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Probleme im ersten Durchgang

Auch der sportliche Start gestaltete sich für die Flensburger extrem schwierig. Nach den ersten zehn Minuten stand es nur 4:4. Der HC Buzau wehrte sich nach Kräften, während der SG Flensburg-Handewitt die Reisemüdigkeit anzusehen war. Die Mannschaft schien personell klar höherwertig zu sein, konnte diese Qualität jedoch nicht auf das Spielfeld übertragen. In der 27. Minute ging der Gastgeber bereits mit 14:11 in Führung, was die Lage für die deutschen Gäste zunehmend bedrohlich machte.

Pause und taktische Wende

Als die Spieler die Kabine wechselten, lag Buzau mit 15:14 in Führung. Lange Gesichter zeigten sich im deutschen Lager, da eine Besserung der Situation nicht in Sicht war. Doch nach der Pause besann sich die SG Flensburg-Handewitt endlich auf ihre eigentlichen Qualitäten. Das frühere Spiel, das als Gurkerei bezeichnet wurde, hatte ein Ende gefunden. Die Flensburger stellten ihre Defensivorganisation und Offensive wieder her, um das Blatt zu wenden.

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Siegesverlauf und Tabellenstand

Die Umkehrung des Spielverlaufs geschah schrittweise. Nach 42 Minuten der Spielzeit stand es 23:19 für die SG Flensburg-Handewitt. Die Reisegruppe von der Ostsee marschierte damit auf den vierten Sieg in ihrer Vorrundengruppe E zu. Im Endspurt konnte die Führung behauptet werden. Das Spiel endete mit einem knappen 33:31-Sieg für den deutschen Vertreter.

Auswirkungen auf die European League

Durch den Sieg in Rumänien kann die SG Flensburg-Handewitt den ersten Platz in ihrer Gruppe kaum noch abgeben. Der Kampf um die Tabellenspitze ist damit für die deutsche Mannschaft effektiv gewonnen. Trainer Ales Pajovic betonte die Bedeutung dieser Rückbesinnung nach einer schwachen ersten Hälfte. Der Erfolg festigt die Position des Teams im Wettbewerb und zeigt die notwendige Mentalität für die weiteren Partien.