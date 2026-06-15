SG Flensburg-Handewitt plant mit Trainer Alex Pajovic für die nächste Saison trotz enttäuschender Ergebnisse

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Saison auf dem dritten Bundesliga-Platz beendet und bleibt ohne Titel in DHB-Pokal und European League. Trotz Kritik an Trainer Alex Pajovic setzt der Klub zunächst auf die weitere Zusammenarbeit bis 2027, lässt die Zukunft danach aber offen.

Die Handball -Spielbetriebsgesellschaft der SG Flensburg-Handewitt beendet die Saison mit gemischten Gefühlen. Nach einer weiteren enttäuschenden Bundesliga -Saison, in der die Vize-Meisterschaft nicht erreicht wurde und stattdessen die Füchse Berlin triumphierten, musste der klub aus Norddeutschland erneut mit dem undankbaren dritten Platz vorliebnehmen.

Dieses Ergebnis wird insgesamt als enttäuschend gewertet, insbesondere weil auch im DHB-Pokal (Aus im Viertelfinale gegen den SCM) und als Titelverteidiger in der European League (nur Platz 3) keine Titel errungen werden konnten. Die Unzufriedenheit richtete sich bald gegen Trainer Alex Pajovic, woraufhin der Klub eine Entscheidung über die zukünftige Zusammenarbeit traf. Sportchef Ljubomir Vranjes äußerte in den sozialen Medien: Unsere Ansprüche sind hoch. Deshalb sind wir mit einigen Leistungen und Ergebnissen nicht zufrieden.

Der Beiratsvorsitzende Boy Meesenburg erklärte gegenüber der SHZ jedoch, dass man mit Pajovic in die nächste Saison gehen werde, da sein Vertrag bis 2027 läuft. Wie es danach weitergeht, blieb offen. Meesenburg betonte, dass die Vertragsverlängerung ein normaler Abwägungsprozess sei, der sowohl vom klub als auch vom Trainer ausgehen könne. Pajovic hatte die SG im Januar 2025 übernommen und führte sie zum Sieg in der European League.

In der Bundesliga reichte es im letzten Jahr nur zu Platz fünf, immerhin eine leichte Verbesserung, aber den hohen Ansprüchen des klubs nicht genügend. Der letzte nationale Titel liegt bereits sieben Jahre zurück





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