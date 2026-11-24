Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihr Heimspiel gegen die portugiesische Mannschaft Aquas Santas deutlich mit 33:21 gewonnen und den fünften Sieg in der Vorrunde der European League perfekt gemacht. Trotz des klaren Erfolges steht die endgültige Entscheidung in Gruppe E noch aus, da am kommenden Dienstag das Duell gegen Fraikin Granollers folgt. Beste Werfer waren Lasse Möller und Blaz Blagotinsek mit je sechs Toren.

Nach dem 5:5 setzt sich Flensburg gegen Aquas Santas aus Portugal deutlich ab. Der fünfte Sieg in der European League ist perfekt – doch in der Gruppe E steht noch eine Entscheidung aus.

Flensburg - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Siegesserie in der European League fortgesetzt. Der Bundesligist gewann sein Heimspiel gegen den portugiesischen Vertreter Aquas Santas mit 33:21 und feierte den fünften Sieg im fünften Vorrundenspiel. Beste Werfer der Norddeutschen waren vor den 3.681 Zuschauern die jeweils sechsfachen Torschützen Lasse Möller und Blaz Blagotinsek. Für die Portugiesen erzielte Rui Pereira ebenfalls sechs Treffer.

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Die Schützlinge von SG-Trainer Ales Pajovic hatten schon in der vergangenen Woche die Playoffs erreicht. Gegen den ebenfalls bereits für die K.-o. -Runde qualifizierten spanischen Club Fraikin Granollers geht es am nächsten Dienstag noch um den Sieg in der Gruppe E.Gegen die Gäste aus Portugal brauchte Flensburg zehn Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann zogen die Gastgeber von 5:5 über 10:5 auf 13:6 davon. Kurz vor dem Ende stellte der 18 Jahre alte Nachwuchsspieler Constantin Minning auf 31:21 . Den Portugiesen, die im Verlauf der Vorrunde bisher nur einen Punkt geholt haben, fehlten die spielerischen Mittel.

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In den letzten elf Minuten der Partie erzielten sie nur ein Tor. So konnte die SG schon früh den Fokus auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga richten. Am Sonntag steht für den Tabellendritten das Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart auf dem Programm.