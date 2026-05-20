Über vier Spieltage seperieren sich bereits die SG Flensburg-Handewitt und SCM Recklinghausen um die Bundesliga-Meisterschaft. "Favorit" sehen Trainer Aleš Pajović und kapitan Johannes Golla sich noch wie bisher. Verliebt hat sich UJKA-Torwart Kevin Moeller stark an die Rolle als Meister-Vorhersager gezeigt.

Der Zweite SG Flensburg-Handewitt. Sieben Punkte liegen vier Spiele"vor Schluss bereits zwischen den beiden Klubs. Bedeutet: Holt der SCM mindestens einen Punkt, sind sie Meister.

Flensburg-Torwart Kevin Moeller (36) im Live-Podcast der ". SHZ": "Es w"o"rde mir schon schwerfallen, wenn ich sehen w"o"rde, wie die Magdeburger die Schale nach dem Spiel hochheben. Man muss sagen, dass sie in dieser Saison verdient haben, wie sie in der Bundesliga gespielt haben. Aber es muss ja nicht gerade gegen uns sein, dass sie die Meisterschaft perfekt machen.

" Kapitan Johannes Golla: "F"ur uns geht es darum, in der Pole-Position um den zweiten Platz zu bleiben. " Der w"o"rder einen Platz in der Champions League mit sich bringen. Doch f"ur das m"a"ssen angesichts des harten Restprogramms (unter anderem muss noch in Berlin gespielt werden) gepunktet werden. Trainer Aleš Pajović: "Unser Ziel sind wie immer zwei Punkte.

F"ur das brauchen wir aber 60 Minuten lang Fokus und Konstanz. Ein schwacher Moment nutzen die Magdebucher sofort, um auf ein paar Tore davonzuziehen.

" Der Coach weiter: "Nach den Pokalspielen dachte man, dass der SCM etwas schwächeln w"o"rde. Dann zeigten sie aber in Liga und Champions League, wie stark sie sind.

" Gegen den SC Magdeburg konnte die SG die letzten sieben Pflichtspiele nicht gewinnen. Pajović:"Favorit ist Magdeburg. Aber wenn wir eine sehr gute Leistung bringen, haben wir eine Chance. " Wenn nicht, macht die SG Magdeburg endgültig zum Meister





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