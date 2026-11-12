SG Flensburg-Trainer Ales Pajovic gewinnt DHB-Goldene Pfeife 2024

Der DHB ehrt Ales Pajovic für seinen respektvollen Umgang mit Unparteiischen. Der Flensburg-Trainer folgt auf legendäre Vorgänger im Wettbewerb um die Goldene Pfeife.

Der slowenische Trainer Ales Pajovic wurde von den Schiedsrichtern des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs gekürt. Als Trainer der SG Flensburg-Handewitt ehrt man ihn mit der Goldenen Pfeife, einer seit 2022 jährlich verliehenen Auszeichnung. Die Verleihung findet traditionell zum Tag des Schiedsrichters statt und würdigt ein besonderes Engagement im Umgang mit Unparteiischen auf und außerhalb der Parkett.

Entscheidung der DHB-Unparteiischen

Ales Pajovic ist der erste Sieger aus den Reihen der Bundesliga-Trainer, nachdem die Vorgänger Christian Prokop, Jasmin Camdzic, Sebastian Hinze und André Haber dieses Amt zuvor innehatten. Um den Nachfolger zu finden, bat die DHB-Geschäftsleitung die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der höchsten Spielklassen um Vorschläge. Aus der großen Auswahl der Nominierten hat sich die Jury für den 47-jährigen Coach entschieden, der seit seinem zweiten Jahr in der Bundesliga tätig ist.

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Die Begründung der Nominierten hebt Pajovics Coaching-Stil hervor. Ein Unparteiischer führte in seiner Nominierung aus, dass der Slowene der Beweis dafür sei, dass man auch mit ganz normalem Coaching um die Meisterschaft mitspielen kann. Besonders gelobt wurde dabei sein ansprechendes und professionelles Auftreten während der Spiele, das trotz der hohen emotionalen Belastung im Spitzensport als vorbildlich eingestuft wird.

Positionen der DHB-Schiedsrichterchefin

Jutta Ehrmann, die Schiedsrichterchefin des Deutschen Handballbundes, unterstreicht die Bedeutung dieser Auszeichnung für die Beziehung zwischen Trainern und Unparteiischen. Sie erklärt, dass die Schiedsrichter-Mannschaft jedes Jahr spannende Vorschläge für die Goldene Pfeife erstelle. Für Jutta Ehrmann ist die Wahl von Ales Pajovic eine logische Konsequenz aus dem respektvollen und konstruktiven Umgang, den er sowohl in ruhigen als auch in hitzigen Spielverläufen an den Tag legt.

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Ales Pajovic selbst zeigt sich von der Anerkennung durch die Unparteiischen erfreut. In seiner Dankesbekundung erwähnt er, dass der gegenseitige Respekt immer im Vordergrund stehen sollte. Er räumt ein, dass es während eines Spiels durchaus emotional zugehe, da beide Seiten um den Sieg kämpfen wollen. Dennoch betonte er, dass die wertschätzende Haltung der Schiedsrichter seinen Umgang mit ihnen positiv wahrnehmen, was ihn sehr freut.

Konkrete Termine für die Ehrung

Die öffentliche Ehrung von Ales Pajovic ist für die nächsten Wochen geplant. Die Zeremonie wird im Rahmen eines Heimspiels der SG Flensburg-Handewitt im Flensburger Schlossbergstadion stattfinden. Dies bietet die optimale Plattform, um die Leistung des Trainers vor dem heimischen Publikum und den aktiven Unparteiischen zu würdigen, die ihn in die engste Wahl gewählt haben.

Parallel zur Vorbereitung auf die Auszeichnung muss der Ostsee-Klub in sportlicher Hinsicht antreten. Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr, das Spiel wird live bei der Streaming-Plattform Dyn übertragen, tritt die SG Flensburg-Handewitt im Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Gummersbach an. Für die Fans und den Verein steht die sportliche Bewährung im direkten Duell parallel zur beruflichen Auszeichnung im Fokus.

Weiterer Turnierverlauf für den Verein

Nach der Begegnung gegen den VfL Gummersbach bleibt die sportliche Agenda für Ales Pajovic und seine Mannschaft weiterhin intensiv gefüllt. Das Viertelfinale des Handballpokals wird am Sonntag ausgelost, wodurch der weitere Weg der SG Flensburg-Handewitt im Wettbewerb bestimmt wird. Die Kombination aus der anstehenden Pokalpartie und der bevorstehenden offiziellen Ehrung macht die kommende Zeit zu einem bedeutenden Abschnitt für den Trainer und seinen Verein.