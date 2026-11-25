Handball-Update: SG Flensburg gewinnt klar, VfL Gummersbach übernimmt Tabellenführung. BHC steht vor dem Aus im Europapokal. Details zu den Play-off-Chancen.

Die Gruppenphase der EHF European League nähert sich ihrem Ende, wobei die deutsche Handball -Bundesliga mit drei Vertretungen weiterhin stark präsent ist. Die SG Flensburg hat ihr fünftes Vorrundenspiel gegen den portugiesischen Vertreter Aguas Santas Milaneza deutlich mit 33:21 (19:13) gewonnen und damit die Qualifikation für die Play-offs bereits sicher gestellt. Gleichzeitig müssen der VfL Gummersbach und der BHC Bern in ihren jeweiligen Gruppen noch um jeden Punkt kämpfen, da nur die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe weiterkommen.

SG Flensburg dominiert mit konstant starker Leistung

Constantin Minning feierte bei diesem Spiel sein Profi-Debüt für die SG Flensburg, während der erkrankte Marko Grgic fehlte. Trotz der Abwesenheit des Stürmers zeigte das Team eine geschlossene Leistung unter der Führung von Kreisläufer Blaž Blagotinšek und Torschützenkönig Lasse Møller, die jeweils sechs Treffer beisteuerten. Torwart Simon Möller hielt das Spiel durch seine guten Paraden stabil, was der Mannschaft half, die Kontrolle über die gesamte Partie zu behalten. Nach dem schweren Sieg in Stuttgart bleibt die Motivation hoch, um auch das letzte Gruppenspiel zu gewinnen.

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Die SG Flensburg ist mathematisch bereits für die nächste Runde qualifiziert, doch Trainer und Spieler streben nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel an. Am 1. Dezember tritt das Team in Granollers in Spanien an, wo es ausschließlich noch um den Gruppensieg geht. Eine klare Dominanz in der Gruppenphase würde nicht nur das Selbstvertrauen stärken, sondern auch als gutes Momentum für die kommenden Play-off-Spiele dienen. Die aktuelle Form deutet darauf hin, dass die Flensburger ihre Ziele erreichen werden.

VfL Gummersbach übernimmt Tabellenführung in Gruppe

Der VfL Gummersbach hat gegen den spanischen Verein Dicorpebal Logroño La Rioja einen deutlichen Kantersieg mit 42:26 (20:17) erzielt und dadurch wieder die Spitze seiner Vorrundengruppe übernommen. Trainer Gudjon Valur Sigurdsson lobte die Mannschaft besonders für die starke zweite Halbzeit und dankte den Fans für die hervorragende Stimmung im Stadion. Der Sieg festigt die Position des Bundesligisten, der nun selbst die Kontrolle über das eigene Weiterkommen in der Hand hat.

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Im abschließenden Gruppenspiel am 1. Dezember reist der VfL Gummersbach zu PGE Wybrzeża Gdańsk. Ein Sieg oder ein Unentschieden in diesem Spiel würde dem Team die sichere Qualifikation für die Play-offs garantieren. Da jedoch drei der vier Teams in dieser Gruppe theoretisch noch aufholen könnten, bleibt bis zum letzten Spieltag Spannung bestehen. Die hohe Trefferausbeute zeigt die offensive Stärke des Teams, das nun focused auf die Absicherung des Platzes an der Tabellenspitze arbeitet.

BHC Bern steht vor dem Ausscheiden aus dem Europapokal

Der BHC Bern verliert nach einer enttäuschenden Leistung mit 22:31 (10:16) bei IK Sävehof in Schweden und rutscht auf den dritten Platz der Gruppe. Sportchef Fabian Gutbrod kritisierte scharf die defensive Schwäche des Teams, insbesondere mit nur fünfzehn Paraden und null Toren aus zwölf Würfeln aus neun Metern. Trainer Arnor Gunnarsson gab zu, dass die körperliche Erschöpfung aufgrund der hohen Spielbelastung in den letzten Tagen eine Rolle spielte, aber dies rechtfertigt nicht das hohe Defizit.

Für den BHC Bern wird das Heimspiel gegen Presov am 1. Dezember zur Pflichtaufgabe, um noch in die nächste Runde einzuziehen. Gleichzeitig muss der BHC hoffen, dass Sesvete sein Heimspiel gegen Sävehof verliert. Nur diese Kombination aus einem eigenen Sieg und einem Sieg von Sesvete würde dem BHC den Sprung in die Play-offs ermöglichen. Das Szenario ist komplex und erfordert präzises Timing sowie viel Glück, da die eigenen Fehler aus der vergangenen Partie schwer wiegen und die Konkurrenzdruck in der Gruppe enorm ist.