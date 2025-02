sGC Kullanımının CAP Hastanelerinde Mortalite Üzerindeki Etkisi: CRP Seviyeleri ve Viral Enfeksiyonlar

Rotterdam'daki bir araştırma ekibi, ambulant pnömoni (CAP) hastanelerinde sistemik glukokortikoid (sGC) kullanımının etkililiğini inceledi. Metaanaliz sonuçları, sGC'nin 30 günlük mortaliteyi önemli ölçüde azalttığını ancak etkisinin CRP seviyeleriyle ilişkili olduğunu gösterdi. CRP seviyeleri 204 mg/L'den yüksek olan hastalarda sGC kullanımı daha belirgin bir ölüm oranı azalması sağladı. Virüs kaynaklı CAP hastalarında sGC kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Araştırmacılar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ve sGC kullanımının kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek CRP seviyelerine (204 mg/L'den yüksek) sahip hastalarda sGC kullanımı, ölüm oranlarında daha belirgin bir azalma sağladı. Öte yandan, hastalığın şiddeti (Psi testi gibi) sGC kullanımının etkinliğini tahmin eden bir faktör olarak ortaya çıkmadı. Yani, sGC'nin yararları, hastalığın şiddetiyle doğrudan ilişkili değildi.Araştırmacılar ayrıca, sGC kullanımının CAP virüsal gen kaynağına sahip hastalarda potansiyel olarak ters etkilere sahip olabileceğini veya en azından yan etkileri olabileceğini belirttiler. Metaanalizde, influenza veya diğer viral enfeksiyonlar olan hastalarda, başlangıç CRP değerleri 204 mg/L veya daha yüksek olmasına rağmen sGC kullanımı ile ilişkili bir artış riski gözlemlendi. Bu nedenle, araştırmacılar, viral CAP hastalarında sGC kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve özellikle bakteriyel koenfeksiyonun bulunmadığında sGC kullanımı konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladılar. Smit ve ekibi, sGC kullanımının belirli CAP hastanelerinde faydalı olabileceğini öne sürüyor, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Ekip, gelecekteki çalışmaların, sGC kullanımının etkisini daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları geliştirmek için daha geniş ve kapsamlı veri kümelerini dikkate alması gerektiğini öneriyorlar. Ayrıca, sGC'nin yanı sıra diğer potansiyel tedavi seçenekleri de araştırılmalıdır. CRP gibi diğer biyobelirteçlerin sGC kullanımıyla birlikte değerlendirilmesi, daha doğru tedavi kararları almayı sağlayabilir. Reyes ve Martin-Loeches, COVID-19 pandemisinden esinlenen yenilikçi çalışmanın yapılması gerektiğini ve sGC'nin yanı sıra, statin gibi diğer pleiotrofik ilaçların da değerlendirilmesi gerektiğini eklediler





