Shafiq Nandja: Bundesliga-Premiere und Einwechslung in Leverkusen, Karriere-Ziel Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach

Shafiq Nandja, ein Innenverteidiger aus dem Hamburger Nachwuchs, hat seine Bundesliga-Premiere und ein Debüt in Leverkusen gefeiert. Er sieht sich in der Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach als großes Vorbild und möchte dort seine Karriere fortsetzen.

Das Saison-Finale hätte für Shafiq Nandja (19) nicht besser laufen können. Bundesliga-Premiere gegen Freiburg (3:2), Einwechslung in Leverkusen (1:1). Dazu gab es für den Innenverteidiger noch einen.

Nandja: "Als gebürtiger Hamburger, der viele Jahre im Nachwuchs des HSV verbracht hat, wird mit dieser Vertragsunterschrift ein Traum für mich wahr. Es macht mich stolz, dieses Zwischenziel erreicht zu haben.

". Nandja ist Jahrgang 2007. Wie Überflieger Luka Vuskovic (19), der nach seiner Leihe zu Tottenham Hotspur zurückgekehrt ist. Und wie Karim Coulibaly (19), der vor zwei Jahren aus dem HSV-Nachwuchs zu Werder Bremen wechselte und beim Nord-Rivalen durchstartete.

So weit wie seine beiden Jahrgangs-Kollegen ist Nandja noch nicht. Aber – auch er liegt gut im Karriere-Plan. Als U19-Spieler kam er in der abgelaufenen Serie bereits auf 24 Einsätze mit der U21 in der Regionalliga Nord. Dazu durfte das Abwehr-Talent sich häufig im Profi-Training präsentieren.

Der 1,95-Meter-Mann: "Ich weiß, dass ich noch am Anfang stehe und weiter hart an mir arbeiten muss, um mich auch langfristig in der Bundesliga-Mannschaft zu etablieren.

". Nach der Sommerpause will er sich erst mal im Kader von Trainer Merlin Polzin (35) etablieren. Das erste Ziel: In der Vorbereitung will Nandja so stabil auftreten, dass er sich einen Stellenwert als ernsthafte Kaderoption erarbeiten kann und nicht gleich ausgeliehen wird, um in einer niedrigeren Liga Spielpraxis zu sammeln. Als Nandja vor ein paar Wochen lockere Anfragen aus Deutschland und dem Ausland vorliegen hatte, stiegen der Spieler und sein Berater Nochi Hamasor nicht intensiv in die Gespräche ein.

Nandja hat Lust auf den Bundesliga-Livetournee und möchte sich in Leverkusen und Freiburg beweisen. Er sieht sich in der Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach als großes Vorbild und möchte dort seine Karriere fortsetzen





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