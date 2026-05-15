Shakira begeistert mit neuer WM-Hymne Dai Dai für 2026

Kolumbianischer Superstar Shakira veröffentlicht gemeinsam mit Burna Boy den offiziellen Song zur Fußball-WM 2026, der globale Einheit und soziale Projekte fördert.

Die Welt des Fußballs und die globale Popmusik verschmelzen erneut in einer spektakulären Zusammenarbeit, als Superstar Shakira ihren neuesten Beitrag für das größte Sportereignis der Erde vorstellt.

Nur wenige Wochen vor dem offiziellen Start der Fußballweltmeisterschaft 2026 hat die kolumbianische Künstlerin die offizielle Hymne mit dem Titel Dai Dai veröffentlicht. An ihrer Seite steht der nigerianische Musiker Burna Boy, mit dem sie eine energiegeladene und tanzbare Melodie kreiert hat, die bereits jetzt die Chartstürme verspricht. Der Refrain des Liedes ist ein multilinguales Feuerwerk, das mit den Worten Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go! die Massen mitreißen soll.

Dabei bedeutet der Ausdruck Dai Dai im Italienischen so viel wie Los geht es, was die motivierende Grundstimmung des gesamten Werks perfekt widerspiegelt. Die Integration verschiedener Sprachen wie Japanisch, Spanisch, Französisch und Englisch unterstreicht den Anspruch der FIFA, die Weltmeisterschaft als ein globales Fest der Völker und Kulturen zu zelebrieren. Inhaltlich geht der Song weit über eine reine Sportprüfung hinaus und widmet sich tiefgreifenden menschlichen Emotionen wie Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, nach schweren Rückschlägen wieder aufzustehen.

Shakira besingt den Mut und die Stärke, die aus Krisen erwachsen, und formuliert die Botschaft, dass das, was einen einst gebrochen hat, letztlich dazu beigetragen hat, stärker zu werden. Diese emotionale Ebene verleiht dem Song eine Tiefe, die über die üblichen Stadionhymnen hinausgeht. Ein besonderes Highlight ist eine Strophe, die wie eine Hommage an die Geschichte des Fußballs wirkt.

Hier werden legendäre Namen wie Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sowie aktuelle Superstars wie Kylian Mbappé und Mohamed Salah genannt. Gleichzeitig werden bedeutende Fußballnationen wie Deutschland, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Frankreich und Japan in den Text eingewebt, was die universelle Liebe zu diesem Sport hervorhebt und die Fans aus allen Teilen der Welt direkt anspricht. Die Inszenierung rund um die Veröffentlichung ist ebenso ambitioniert wie der Song selbst.

Bereits vor einiger Zeit gab Shakira einen Vorgeschmack auf Instagram, in einem Video, das sie im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro zeigt. Mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm und einer dynamischen Choreographie, bei der Tänzer Trikots aus Kolumbien und Argentinien trugen, signalisierte sie die Bereitschaft für das Turnier. Die Kamerafahrt, die am Ende die Aufschrift We are ready auf dem Stadiondach zeigt, setzt ein starkes Zeichen. Doch die Musik ist nur ein Teil des Gesamtpakets.

Für die Halbzeitpause ist ein monumentales Showprogramm geplant, das von Chris Martin, dem Kopf der Band Coldplay, mitkonzipiert wurde. Neben Shakira werden weitere Ikonen wie Madonna und die südkoreanische Sensation BTS auftreten, was die Show zu einem der größten musikalischen Ereignisse des Jahrzehnts machen wird. Neben dem künstlerischen Glanz steht bei diesem Projekt auch ein bedeutender sozialer Aspekt im Vordergrund.

Die FIFA hat bekannt gegeben, dass sämtliche Tantiemen, die Shakira aus dem Song Dai Dai erhält, an weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gespendet werden. Damit nutzt die Künstlerin ihre enorme Reichweite, um positive Veränderungen in benachteiligten Regionen zu bewirken. Es ist diese Kombination aus kommerziellem Erfolg und philanthropischem Engagement, die Shakira auszeichnet. Mit über 100 Millionen verkauften Alben und einem Vermögen von geschätzt 300 Millionen US-Dollar gilt sie als die erfolgreichste Latin-Musikerin der Geschichte.

Ihre tiefe Verbindung zum Fußball ist seit Jahren bekannt, angefangen bei ihrem Welthit Waka Waka im Jahr 2010 bis hin zu ihrem privaten Leben durch die langjährige Beziehung zum ehemaligen spanischen Nationalspieler Gerard Piqué. Dass sie nun erneut die musikalische Speerspitze einer Weltmeisterschaft bildet, zeigt, dass ihre Anziehungskraft zeitlos ist und sie wie kaum eine andere Künstlerin in der Lage ist, die Emotionen eines globalen Publikums zu vereinen, was auch ihr jüngstes kostenloses Konzert vor zwei Millionen Menschen an der Copacabana eindrucksvoll bewiesen hat





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